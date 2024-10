O valor do empreendedorismo

Entre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, há mais de 542 mil pequenos negócios em atividade em Pernambuco, que representam 85% das empresas com sede no estado, 40% dos empregos formais e quase um terço do Produto Interno Bruto (PIB). Para o motor da economia funcionar, os micro e pequenos empreendimentos oferecem mais oportunidades para a população trabalhadora, dinamizando diversos setores e acolhendo o potencial de milhares de pernambucanos. No primeiro semestre deste ano, enquanto as médias e grandes empresas demitiram mais de 5 mil pessoas, as micro e pequenas empresas abriram quase 23 mil vagas de trabalho. Quando se pensa na qualificação do emprego e na elevação da renda, é preciso levar em conta a importância dos pequenos negócios para a economia, de modo concreto, na vida da maioria.

Como demonstra a série de reportagens que o JC publica neste domingo e no próximo sábado, 5 de outubro, Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, as habilidades e vocações individuais em Pernambuco podem se desenvolver em muitas atividades, inclusive reforçando a pernambucanidade através de produtos e serviços típicos daqui. No entanto, a valorização do empreendedorismo esbarra no cipoal da burocracia e na dificuldade de acesso a crédito capaz de alavancar a produção ou o serviço em sua plena capacidade de geração de emprego e renda. Mesmo os mais bem sucedidos pequenos empreendedores, ao lado de histórias exitosas, trazem exemplos de superação dos desafios impostos pelo ambiente desfavorável aos negócios.

Graças à atuação de entidades como o Sebrae, o mito segundo o qual nem todo mundo nasce para empreender vem sendo substituído pela confiança no conhecimento e na experiência de quem já passou pela fase do início de um sonho, transformando e profissionalizando o desejo em realização e lucro. “Com conhecimento sobre o mercado e a atividade que deseja desenvolver, qualquer pessoa pode se tornar um bom empresário. A qualificação é fundamental para quem quer empreender", disse ao JC o presidente do Sebrae-PE, Murilo Guerra. Dar acesso a informações, práticas e precauções para a abertura do negócio, inclusive com panorama do mercado e da concorrência, é uma das especialidades da instituição, com destacado papel em Pernambuco.

A economia em Pernambuco ensaia uma retomada esperada há muitos anos, com o impulso de novos investimentos, melhoria da infraestrutura e criação de postos de trabalho a um ritmo maior do que o restante do Nordeste. Para que o desenvolvimento que o estado carece retorne ao horizonte, os micro e pequenos empreendedores devem ser aliados estratégicos no planejamento de um ciclo de crescimento sustentado, ativador de melhor distribuição de renda e de superação de injustiças sociais históricas. Para elevar a qualidade de vida nas cidades pernambucanas, em todas as regiões, os negócios de pequeno porte precisam ser valorizados, estimulados, financiados e multiplicados.