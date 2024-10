Debate valoriza a política

A menos de uma semana da realização do primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil, a expectativa para a votação se amplia com os últimos debates entre candidatas e candidatos às prefeituras. O que é bom para a democracia, quando os postulantes não abrem mão de respeitar o direito à informação do eleitorado, e se apresentam juntos, falando sobre os problemas e desafios da gestão pública que se exerce da maneira mais próxima da população. Ruim é quando os debatedores esquecem do interesse público, preferindo se atacar verbalmente, deixando o objetivo democrático ao largo da escolha popular, numa disputa de vaidade que apenas afasta os cidadãos da política.

Para estimular a participação no processo eleitoral, que consiste na avaliação de alternativas para os destinos da coletividade, veículos de imprensa e instituições da sociedade convocam debates, na campanha, visando a comparação de ideias, o conhecimento das diferenças e o surgimento de consensos entre as candidaturas. Nesta terça, 1º de outubro, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) promove o encontro de cinco principais postulantes à Prefeitura do Recife. Confirmaram presença: Dani Portela, do PSOL, Daniel Coelho, do PSD, Gilson Machado, do PL e Técio Teles, do Novo, além do prefeito João Campos (PSB) que tenta a reeleição. O evento será uma oportunidade para a reunião de figuras públicas expressivas, postas para a decisão dos recifenses, na exposição de problemas e desafios da gestão que vai de 2025 a 2028.

Com transmissão ao vivo a partir das 18h30 pela TV Jornal, pela Rádio Jornal e também disponíveis nas plataformas digitais do SJCC, o debate promete trazer à tona antigos dramas sociais dos habitantes da capital pernambucana, que convivem com uma das maiores desigualdades do país. E também discutir gargalos na economia, cujo enfrentamento é condição para a melhoria da qualidade de vida da população nos próximos quatro anos. A mediação será de Anne Barreto. No canal do Jornal do Commercio no Youtube, o colunista Igor Maciel fará o esquenta do debate, a partir das 5 e meia da tarde, e seguirá fazendo comentários, nos intervalos e depois do encerramento.

Com tempo para falas isoladas no início e no final, e a realização de perguntas e respostas entre os candidatos em dois blocos, o debate é uma chance de aprofundamento nos temas que interessam aos recifenses. A expectativa é que não se repitam por aqui os lamentáveis episódios de agressão – oral ou física – registrados em debates para a prefeitura da mais importante cidade brasileira. Em São Paulo, na atual campanha, o sentimento dominante entre os eleitores foi o da vergonha, independentemente da preferência partidária.

A fim de que a democracia se fortaleça e a política cumpra seu desígnio, a convivência entre as lideranças que disputam eleições deve ser proveitosa, e não danosa ao interesse público. Somente através da discussão honesta e clara entre as candidaturas, os eleitores serão capazes de se decidir com convicção – e com gosto de dar o voto.