Turismo aquece a economia

Assim como se diz que a indústria da construção civil, quando aquecida, funciona como um sinal positivo para o crescimento econômico de modo geral, o aquecimento das atividades ligadas ao turismo também pode servir como indicativo de melhora na economia de um lugar, em determinado contexto. No caso pernambucano, onde o segmento turístico apresenta históricos gargalos que ainda precisam de atenção e investimentos, o registro de bons números de faturamento e desempenho tende a se cruzar com uma tendência maior, de recuperação da conjuntura, reprimida por fatores externos e internos nos últimos anos.

Nos primeiros nove meses de 2024, o setor teve um aumento de 3% no volume de atividades, e de 10% na receita gerada, em comparação com o mesmo período no ano passado. Na comparação com 2019, imediatamente antes da pandemia de Covid, o aumento é de pouco mais de 4% nas atividades, e de cerca de 39% na receita. Os dados fazem parte de análise do governo estadual e do governo federal. Para esses resultados, contribui o alto fluxo de visitantes, composto em quase 30% de estrangeiros, sobretudo de Portugal, do Uruguai e da Argentina. Foram mais de 44 mil turistas de fora, chegando pelo Aeroporto dos Guararapes, entre janeiro de outubro deste ano.

Há uma realimentação da economia quando o turismo desponta em crescimento, beneficiando outras atividades econômicas e gerando, de volta, um ambiente de negócios propício à dinamização do setor turístico. Investimentos públicos em infraestrutura, como em estradas, energia e comunicação, aliados a boas condições para a atração de empreendimentos hoteleiros e de serviços, fazem com que o poder público e a iniciativa privada colham resultados, e ofereçam benefícios para a população. A consolidação dos destinos tradicionais, no litoral e no interior, atrelada aos períodos de alta estação, pode ser turbinada, sem deixar de se ter em foco a criação de um calendário mais extenso de eventos durante o ano inteiro, no turismo de negócios, como em outros estados.

A vocação cultural dos pernambucanos deve continuar sendo tratada como diferencial de atratividade capaz de chamar visitantes nacionais e internacionais, explorando notadamente a identidade com estados vizinhos na região Nordeste. Em paralelo, a recuperação dos destinos no litoral norte e a melhoria da infraestrutura do eixo rodoviário em direção ao interior precisam ser fortalecidas, ampliando os potenciais turísticos locais e dinamizando, inclusive, o turismo interno, em nosso estado. Mas para isso a economia tem que estar em ascensão, abrindo oportunidades e gerando renda para a população se deslocar e aproveitar melhor os destinos a poucos quilômetros de distância. O aquecimento da economia é um objetivo estratégico para a continuidade do desenvolvimento do turismo, tanto quanto o turismo aquecido influencia na qualidade de vida dos cidadãos.

Na temporada que vai do verão ao Carnaval, Pernambuco se destaca como um dos lugares de maior desejo de visitação dos brasileiros. É o melhor momento para fazer dessa visibilidade um fator de crescimento da economia pernambucana.