A região de Caruaru

Em um estado com tantos problemas estruturais, a chegada de investimentos de porte em uma região precisa ser destacada com a importância que merece. Os benefícios diretos para a população se multiplicam, espalhando-se por cidades vizinhas, com repercussões econômicas e sociais que podem dinamizar todo o território pernambucano. Ainda mais quando o município que irá receber a destinação dos recursos já se trata de um polo regional consagrado no Nordeste, com influência em outras unidades da federação, como é o caso de Caruaru.

O projeto para expansão e modernização do Aeroporto Oscar Laranjeira, na cidade, foi aprovado pelo governo federal. Serão R$ 150 milhões em investimentos repartidos pelos governos federal e estadual, em mais uma parceria envolvendo as gestões de Lula e Raquel Lyra – na terra da governadora. Para o ministro Silvio Costa Filho, a ampliação do aeroporto irá permitir maior conectividade com pelo menos 26 municípios do entorno, além de fazer do terminal aéreo de passageiros um vetor econômico ainda mais potente, de alcance regional. De fato, a ligação com o Recife e outras capitais e cidades-polo do interior nordestino devem consolidar Caruaru no papel de indutora de dinamismo no Agreste de Pernambuco.

O terreno para a expansão é de propriedade da Prefeitura, que já indicou a cessão para as obras necessárias, inserindo o governo municipal numa parceria entre os três níveis do poder Executivo. Um exemplo de planejamento e trabalho pelo interesse público, que faz do poder um instrumento de conquistas para a população. Vale frisar: num estado como o nosso, a sintonia de gestores públicos de diferentes esferas é crucial para superar entraves históricos e ganhar o rumo definitivo do desenvolvimento econômico. Em especial, quando o investimento aponta para um polo de serviços, sobretudo de cultura, reconhecido em todo o Brasil.

Se tudo correr dentro dos prazos, o aeroporto ampliado e requalificado deverá ser realidade no primeiro semestre do ano que vem, com novo terminal de passageiros em uma área de 6 mil metros quadrados, e pista maior para receber as aeronaves, sendo ampliada para 2,2 quilômetros de extensão – com boa margem de segurança, se lembrarmos que o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, um dos mais movimentados do país, opera em 1,3 quilômetro de pista. Um novo pátio para os aviões, e pistas de manobras, também estão no projeto aprovado.

O incremento do turismo no polo caruaruense poderá representar um salto para diversos setores da economia pernambucana, fortalecendo os arranjos locais e melhorando o desempenho da região e do estado, através da implantação de uma estrutura capaz de gerar oportunidades de trabalho e fortalecer o ambiente de negócios. Os efeitos ainda estão longe, mas o mero anúncio de um investimento como esse tem tudo para despertar planos de novos empreendimentos na cidade e à sua volta.