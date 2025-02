Editorial JC: Folia com segurança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Divulgação de esquemas de revista e vigilância eletrônica traz a expectativa de festas com menos violência, e mais animação em tranquilidade

A maior preocupação dos pernambucanos também vale para os dias de Momo: a violência assusta os habitantes, e quem vem de fora para brincar aqui, se bem informado, se preocupa. Daí a importância do investimento em recursos humanos, aparatos tecnológicos e estratégias planejadas para garantir o melhor Carnaval para os foliões.

E o melhor Carnaval para os foliões é aquele sem o descompasso do crime, onde todos possam curtir a festividade, este ano prolongada, com doses de animação sem medida, e sem o estresse de encontrar bandidos que se infiltram na multidão, ou indivíduos que confundem alegria com passe para o assédio, a baderna e a brutalidade. Para os bandidos e os sem-noção, medidas preventivas e a vigilância que pode identificar os autores de ações violentas, são essenciais para manter o deleite carnavalesco para a maioria.

Em iniciativa inédita, as forças policiais de Pernambuco irão promover, este ano, o controle de acesso aos principais polos do Carnaval, no Recife e em Olinda. O objetivo é impedir a entrada de armas e utensílios que possam ser utilizados como armas, bem como reduzir a incidência da violência nas aglomerações.

Pela dimensão do evento, a população confia na implementação de medidas de proteção, torcendo para que não haja retenção do público para a chegada nos polos – o que já poderia causar tumulto, a exemplo de grandes eventos em ambientes fechados ou mesmo ao ar livre, quando o acesso é mal planejado.

Desde a abertura oficial do Carnaval nas duas cidades, nesta quinta, o público será submetido, por amostragem e em alguns pontos de entrada, a procedimentos semelhantes ao que ocorre em grandes eventos pelo mundo, e já são adotados em Salvador no período momesco.

No Recife e em Olinda, haverá equipes de revista de quem chega e de quem sai, a fim de coibir roubos de celulares. Quase 70 mil escalas extras de pessoal especializado, e um investimento de R$ 12 milhões, compõem o esforço concentrado das autoridades públicas para assegurar a paz na brincadeira dos foliões.

O uso de câmeras é apontado como outro diferencial para ampliar a sensação de segurança e coibir brigas e assaltos. Mais de 200 câmeras estarão em operação no Marco Zero e nas ruas do Recife Antigo, instaladas pela Prefeitura. Em Olinda, totens de vigilância prometem ampliar a eficiência do policiamento.

Tanto o governo estadual quanto os municipais têm ciência do significado do Carnaval para o povo pernambucano, para o turismo e a economia, assim como para o fortalecimento dos elos sociais e culturais que marcam a pernambucanidade. Deixar claro o propósito comum de trabalhar com afinco pela folia em segurança, propaga confiabilidade ao poder público, em todos os níveis, e permite aos foliões o direito sagrado ao exercício criativo da alegria.



Confira a charge do JC desta quinta-feira (27)