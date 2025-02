Risco fiscal em alta

Uma pesquisa realizada pelo Banco Central para avaliar a percepção do mercado para os próximos três anos, traz em seus resultados, divulgados na última quinta, um reforço do clima já detectável nos últimos meses. A desconfiança geral sobre o equilíbrio fiscal não vem do nada, mas de um governo que busca, desde o início do mandato, minimizar declarações do presidente da República e de integrantes de seu partido, historicamente contrários a qualquer restrição de gastos públicos. E não se trata apenas da questão dos investimentos, necessários para melhorar a infraestrutura e acelerar, de fato, o desenvolvimento, ou mesmo dos recursos imprescindíveis destinados a fins sociais. O tamanho do Estado, o controle do orçamento contra os corruptos e o toma-lá-dá-cá entre o Congresso e o Executivo são temas difíceis para Lula e o PT, há décadas – e não apenas para eles, num panorama que se estende em longa crise que penaliza a população desde o século passado.

A Pesquisa de Estabilidade Financeira (PEF) é divulgada a cada três meses, como uma espécie de termômetro para a visão do setor de finanças, que também reflete outras áreas da sociedade. Inclusive nos governos, onde a irresponsabilidade fiscal pode ser uma tentação para alguns, enquanto é um norte para a maioria, em respeito à atuação dos órgãos de controle da Justiça, como os tribunais de contas. Foram entrevistados representantes de 91 instituições, e o risco fiscal aparece mais uma vez como o principal fator de desestabilização para sistema financeiro do Brasil nos próximos anos.

O percentual que aponta a preocupação fiscal subiu de 42% para 52%, com predomínio dos temores diante da gestão da dívida pública, que cresce em decorrência, dentre outras coisas, da falta de empenho dos governos de fazer a sua parte para equilibrar as contas. Em segundo lugar surgem os riscos internacionais, com 16% de indicações, seguidos dos riscos de inadimplência e da atividade econômica interna, com 13%. A conjuntura global aparece como importante elemento de instabilidade, sobretudo, com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, além dos conflitos que consomem bilhões de dólares em recursos e balançam a geopolítica mundial, com repercussões muito além das fronteiras de guerra.

A pesquisa do Banco Central sinaliza para uma avaliação negativa da economia, com o mercado financeiro se preparando para um horizonte de contração, ou seja, de redução do ritmo de crescimento. O risco fiscal em alta para o mercado pode ser, ao mesmo tempo, catalisador de uma apreensão com fundamento no titubeio do governo federal e dos demais poderes da República, bem como reflexo de uma condição de instabilidade cada vez mais vista como presente na economia brasileira. A debilidade do Executivo diante de um Legislativo de voracidade incontrolável, certamente, contribui para essa percepção.