Editorial JC: Novas narrativas sobre o controle de preços

Anúncio de medidas feitas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin somada às ameaças do presidente Lula no dia seguinte deixam o país na incerteza.

Pouco menos de vinte e quatro horas após o lançamento das medidas zerando impostos para enfrentar a inflação de alimentos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou mão de um outro anúncio, agora mais parecendo uma ameaça. Segundo o presidente, caso não funcione uma "solução pacífica" para a redução dos preços, o seu governo poderá tomar "atitudes mais drásticas'. O presidente não especificou quais atitudes seriam essas, mas deixou o país com muito mais dúvidas do que certezas sobre como se dará a tal redução de preços.

Numa de suas recentes e quase sempre polêmicas declarações públicas, pouco mais de um mês atrás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conclamou o povo brasileiro a simplesmente não comprar os alimentos que estivessem caros, como forma de conter a inflação do setor. Na última quinta-feira, o vice presidente da Republica, Geraldo Alckmin, em caráter oficial, anunciou medidas com o mesmo fim, zerando alíquotas de impostos para enfrentar a alta dos alimentos. Por fim, o tom de ameaça com soluções "mais drásticas' acabou virando a agenda do que seria, antes, uma solução dentro das regras do jogo, mesmo que ineficiente.

No que foi proposto na quinta-feira, o governo já apontava para transferir a conta do sucesso ou do fracasso das medidas para os governadores e governadoras. Caberia a eles também fazer o mesmo - ou seja, reduzir a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) - para atingir o objetivo sonhado de reduzir os preços de alguns produtos da cesta básica. Dividir a conta com os governadores de uma decisão tomada por Brasília não chega a ser uma inovação. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez o mesmo quando anunciou a redução dos preços dos combustíveis e nem faz tanto tempo assim.

Na base do governo, as medidas anunciadas pelo vice-presidente da República foram recebidas com louvações e apoio, como era de esperar. Entre os economistas e entidades fora do governo, nem tanto. "O problema da inflação não é a oferta de alimentos. O governo federal tenta criar a narrativa de buscar soluções, quando o problema está concentrado no seu próprio desequilíbrio fiscal, responsável por onerar custos e por alavancar a inflação", apontou em nota a Frente Parlamentar Agropecuária. Ou seja, sem antes cuidar de suas contas, dificilmente o governo conseguirá atingir o seu propósito.

Para muitos economistas, o conjunto de medidas terá efeito bastante limitado no bolso dos brasileiros. E atentem que, aqui, os analistas tinham em mente o que estava posto: a redução dos impostos. Nada muito "heterodoxo", portanto. Um exemplo: zerar alíquota de importação da carne, do café e do açúcar é muito difícil porque o Brasil é o maior produtor mundial e, portanto, não seria fácil encontrar um volume significativo disponível para importação, mesmo com a alíquota zerada.

Com os anúncios da quinta-feira e as declarações de ontem, vindas do próprio presidente da República, o país segue entre a incerteza e a perplexidade sobre a economia. Quando as decisões econômicas se pautam pelas pesquisas de opinião de avaliação do governo e do presidente, é prudente mesmo o Brasil ficar em alerta. De qualquer forma, o bom senso recomenda e o país merece soluções duradouras e estratégicas. Com menos medidas ineficientes e menos declarações de cunho eleitoral.