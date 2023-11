Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Banheiros públicos fechados em Olinda

Na última sexta-feira (3), em pleno feriadão, a orla de Olinda estava lotada de pessoas fazendo atividades físicas ou de lazer. Pois bem, por volta das 17h30, o banheiro público masculino da orla estava simplesmente fechado a chave. Moradores e turistas tinham que fazer suas necessidades na praia. Que vergonha!

Ciro Leite, por e-mail

Papel de primeira-dama

O papel de primeira-dama, ou de “primeiro-marido” quando se trata de uma presidente, é simbólico e não constitucionalmente definido para influenciar nas decisões do governo. Desta forma, embora possa desempenhar um papel crucial em causas sociais e humanitárias, a interferência direta nas políticas governamentais ultrapassa as funções de primeira-dama que Janja, esposa do presidente Lula, possui. O equilíbrio democrático e a separação de poderes são fundamentais para a estabilidade institucional. As decisões políticas devem ser orientadas por processos democráticos, debates informados e especialistas. A função da primeira-dama é representativa, apoio social e não envolve a tomada de decisões governamentais. Respeitar essa distinção preserva a integridade do sistema político e a governança justa.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Praias sujas no município do Paulista

Nas Ruas Dom Bosco e Solmar, na praia do Janga, no município do Paulista, o lixo e a vegetação tomam conta das vias públicas. Infelizmente a Prefeitura não manda funcionários para limpar o local há muito tempo. Além disso, para piorar, o local tem alto registro de assaltos a residências e pedestres, devido a pouca iluminação dos postes públicos. Alô, prefeito, faça alguma coisa.

João Matos, por e-mail

Praias sujas no município do Paulista - JOÃO MATOS / VOZ DO LEITOR

Pitbulls soltos na praia de Maracaípe

No último domingo (5), numa caminhada matinal na praia de Maracaípe, no Litoral Sul de Pernambuco, o que deveria ser uma atividade física e de lazer, acabou despertando em mim um misto de sentimentos: revolta e medo. Isso porque em 1h de caminhada, vi em três trechos distintos, três pessoas diferentes passeando com cachorros da raça pitbull. E, pasmem, um deles inclusive estava andando sem coleira. Não temos autoridade para fiscalizar, coibir e multar esses irresponsáveis? Não sabem que tal raça, se atacar, pode provocar graves ferimentos e até matar? Sempre que cruzava com esses inconsequentes e seus pitbulls, gelei e fiquei estática, até me afastar deles, com medo de ser atacada. E, infelizmente, nos dias atuais, se você for contestar o infrator é capaz de você ser agredido e até morto, pois a violência e a intolerância estão em níveis altíssimos.

Carolina Reis, por e-mail

Culpa de Enderson Moreira

O Sport vai deixar escapar um dos acessos mais fáceis dos últimos anos. E o maior culpado tem nome e sobrenome: Enderson Moreira. Treinador sem visão de jogo, que escala o time errado, que não mal durante as partidas, sempre seis por meia dúzia, que não foi capaz de corrigir os erros defensivos da defesa, que outrora chegou a ser a melhor da Série B, além de ser arrogante. Não aceita críticas e sempre discute com os torcedores das sociais e, por vezes, com a imprensa, quando questionado de forma dura. Já foi indelicado com os co-irmãos Náutico e Santa Cruz, falando em coletiva da má fase dos dois clubes. Culpa de o Sport está nessa situação também é do senhor presidente Yuri Romão, que foi bastante incompetente ao manter esse treinador e não teve a coragem de buscar um nome para nos encaminhar rumo à Série A. Nesta terça-feira (7) deixaremos o G4, pois não acredito que o Criciúma não vença o lanterna ABC, em casa. Ou seja, restarão apenas três rodadas e o Sport terá pela frente somente o Atlético-GO e Vitória (ambos brigam pelo acesso) e fecha a competição diante do Sampaio Corrêa. Difícil de manter esperançoso.

Lucas Holanda, por e-mail

Arbitragem brasileira

Está uma vergonha a atuação dos árbitros do futebol brasileiro, muitos já deveriam ser afastados definitivamente ou colocados na geladeira. Grande parte do quadro de árbitros estão superados. Todavia, ainda existem alguns árbitros que não fedem e nem cheiram. Nem com o VAR a nossa arbitragem melhorou.

Paulo Fernando, por e-mail

Parabéns, Fluminense

Que belo foi o espetáculo no Maracanã, proporcionado pela torcida presente e, em campo, pelas equipes de Fluminense e Boca Juniors, da Argentina. Melhor ainda, para nós brasileiros, é que o título da Libertadores foi conquistado pelo tradicional time da Laranjeiras, dirigido pelo competente e ousado técnico Fernando Diniz. Que na sua entrevista no final do jogo ainda teve o equilíbrio de soltar essa importante frase: "Campeão não é quem ganha título, é quem vive com dignidade, quem respeita e que trabalha com amor". Espero que com esse merecido título do Fluminense, o futebol brasileiro volte as suas origens e proporcione partidas com melhor qualidade técnica como tem feito o time de Diniz.

Paulo Panossian, por e-mail

Brasil em crescimento

O Brasil tem recorde em exportações, desemprego cai, pobreza idem, crescem os programas sociais, melhoram todos índices econômicos e sociais e a oposição ainda quer criticar o governo atual? Nos poupem.

Sylvio Belém, por e-mail