O perigo denunciado por leitor está na Rua 04, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes

Obra na Avenida Norte

Com trânsito gigantesco, a obra defronte aos Correios da Avenida Norte, apesar de importante, segue sem ninguém trabalhando nela, mesmo em dias comerciais. O congestionamento está tão grande que até nos bairros da Encruzilhada, Espinheiro, Rosarinho e Aflitos encontra-se o trânsito parado há semanas. Peço que a Emlurb e a CTTU cobrem da empresa responsável por fazer a reconstrução da tal caixa de telefonia que finalize o serviço o quanto antes. Afinal, o prazo inicial era de concluir na última sexta-feira (3). Já estamos na quarta-feira (8) e até agora nada.

João Bezerra, por e-mail

Valorização da educação

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) é alvo de polêmica por tentarem jogar na cara do contribuinte que não há sobra para "premiar" os professores este ano. Se Raquel Lyra mantiver tal postura, será, eleitoralmente falando, um tiro no pé. Somos a categoria detentora de opinião, seja de alunos, família, parentes, vizinhos, etc. O voto é o que realmente importa. Novembro está aí... Queremos o que é nosso de direito, garantido na Lei Ordinária 14276/2021.

Cláudia Cristina, por e-mail

Caixa coletora com tampa quebrada se torna armadilha para pedestres

Infelizmente, o bairro do Curado 4 também padece do dissabor de pertencer ao município do Jaboatão dos Guararapes. Diante deste fato, os moradores da Rua 04, no referido bairro, sofrem com o descaso da gestão municipal no tocante à manutenção dos logradouros e calçadas. Essa caixa coletora está totalmente aberta e torna-se uma sentença de morte aos mais desavisados, ou, até mesmo, quem utiliza a avenida nos seus deslocamentos diários em dias de chuva. Com um sistema de drenagem de péssima qualidade, toda a área alaga e, com isso, o risco de vida aumenta bastante, pois se alguém cair dentro desta armadilha, fatalmente terá sua vida ceifada pela inércia do poder público municipal, que atualmente só pensa em parque e orla.

Fábio Júnior, por e-mail

Caixa coletora com tampa quebrada se torna armadilha para pedestres - FÁBIO JÚNIOR / VOZ DO LEITOR

Precariedade das companhias de energia do Brasil

Quase que semanalmente, os leitores desta coluna tece críticas à Neoenergia Pernambuco. Muitas delas, para não dizer a maioria, com fundamento. Mas parece que essa incompetência das companhias de energia se estende para todo o Brasil. Basta ver o apagão que deixou sem energia elétrica diversas cidades da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital, desde a última sexta-feira (3), causando um prejuízo de pelo menos R$ 500 milhões a quase 14 mil empresas dos segmentos de Alimentação e de Turismo. É um absurdo a falta de respeito dessas companhias de energia do Brasil. Pagamos valores altíssimos, para obtermos um serviço precário.

Valéria Costa, por e-mail

Preocupação com reforma tributária

A reforma tributária em discussão no Congresso Nacional pode resultar em um cenário preocupante para o Brasil. A possibilidade de criar o maior imposto do mundo é um equívoco que pode comprometer nossa economia. A carga tributária já é alta e elevar ainda mais os impostos afetará negativamente empresas e cidadãos. Precisamos de uma reforma que simplifique o sistema, estimule investimentos e gere crescimento. A busca por justiça fiscal não pode resultar em taxas exorbitantes que inviabilizem o progresso. É necessário cautela para não sobrecarregar a população e manter a competitividade do País no cenário global

Luciano de Oliveira, por e-mail

Árvore com risco de queda



Essa árvore oca, localizada na Rua do Espinheiro, próxima ao cruzamento com a Rua Barão de Itamaracá, no bairro do Espinheiro, está com a estrutura abalada e remendada com concreto, oferecendo risco de cair e provocar um grave acidente. Peço a Emlurb que faça uma vistoria no local antes que alguma coisa aconteça.

Izabel Wanderley, por e-mail

Árvore com risco de queda - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Resposta da Compesa

Em resposta ao leitor Jaime Mota, a Compesa esclarece que concluiu desde o dia 18 de outubro a intervenção na rede coletora de esgoto no cruzamento entre as Ruas Professor José Brandão e do Navegantes, em Boa Viagem. Portanto, não há pendência da Companhia no local. A Compesa esclarece também que a área permanece sinalizada porque durante a execução da ação de esgoto, foi identificado um trecho da rede de drenagem (galeria de águas pluviais) danificada. Ao constatar a situação, a Compesa comunicou o fato à Emlurb no mesmo dia da conclusão dos serviços para a adoção das medidas corretivas.

Assessoria de Imprensa