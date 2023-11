Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Motoristas que transitam por uma das principais vias do bairro do Espinheiro sofrem com trânsito provocado por enorme buraco

FUNDEB

O discurso de Raquel Lyra de que a verba do FUNDEB só dá para destinar ao pagamento da folha de professores lotados nas escolas estaduais. Sendo, neste caso, inviável pagar uma gratificação, já que a "sobra" é exígua. Discurso falacioso. Uma coisa não se coaduna a outra. Não se mexe em direito adquirido, ademais, a categoria é formadora de opinião, abarcando milhões de potenciais votos para o pleito vindouro, como também para uma possível reeleição em 2026. Esta gestão deve focar em conceder um justo prêmio a mais briosa classe laboral do País.

Franklin Santos, por e-mail

Poda de árvores



Três condomínios: Kissanger, Kalyane e Olympus já solicitaram a Emlurb e a Neoenergia de Pernambuco para podar algumas árvores no cruzamento da Rua Maria Carolina com a Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. À noite, a escuridão vem tirando o sossego de quem tem que circular pela rua. Além disso, a poda dos galhos e folhagens também evitará futuros curtos circuitos como vinha acontecendo nos meses de ventania, como agosto e setembro. Várias ligações foram realizadas para ambas empresas e, até o momento, nem sequer uma resposta. No entanto, se essas árvores estivessem encobrindo a iluminação pública ou colocando em risco a rede elétrica na rua onde o prefeito mora, já tinham providenciado sua poda.

Wilson Vieira, por e-mail

Cratera recorrente volta a abrir na Rua 48

As ruas do Recife seguem sendo asfaltadas, pelo visto, com areia movediça. Pois não é possível tantos problemas com as mesmas vias que recebem constantemente reparos. Esse problema crônico é na Rua 48, defronte ao nº 462, no bairro do Espinheiro. De três em três meses abre-se um buraco nesse trecho. É incrível, principalmente por se tratar de uma via movimentadíssima, com essa cratera bem na frente do ponto de ônibus, complicando ainda mais o caótico trânsito dessa via, principalmente em horários de pico. Peço que a Emlurb faça um reparo definitivo e que esse buraco não torne a abrir novamente para as festividades de Natal e Ano Novo.



Rafael Batista, por e-mail

Cratera recorrente volta a abrir na Rua 48 - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

Avaliação dos candidatos

Os políticos do agronegócio querem anular as questões 70, 71 e 89 do Enem, por estarem “mal formuladas”, permitindo ao estudante marcar qualquer resposta, dependendo do seu ponto de vista. E o que dizer das provas da segunda fase da OAB, cujas peças sempre contêm interpretações dúbias? Parece que a intenção não é avaliar os mais preparados e, sim, reduzir ao mínimo o número de aprovados.

Cláudio de Melo, por e-mail

Fios e cabos expostos

Enterrar todos cabos e fios elétricos, além daqueles pertencentes às operadoras de telefonia e de internet, deveria ser uma exigência dos órgãos competentes. Vivendo novos tempos, o bom senso e respeito deveria existir; a exemplo da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

João Guilherme, por e-mail

Maus tratos a animais

Venho por meio deste espaço, por dever de justiça, dar meus parabéns e manifestar meu contentamento com a competentíssima equipe da Delegacia de Polícia Civil da Várzea. Em um exemplo de proatividade e cumprimento do dever legal, autuou em flagrante delito um acusado de maus tratos a animais. O indivíduo, além de não tomar as cautelas obrigatórias na condução do cão da raça pitbull, ainda instigou o animal a matar e esquartejar um gato. Que sirva de lição para todos que ousam transgredir a Lei, esquecendo-se que um crime contra os animais é também um crime contra a humanidade. Atenção, Ministério Público e Tribunal de Justiça: agora é a vez de vocês darem seguimento ao trabalho iniciado pela Polícia.

Fábio Júnior, por e-mail

Fim da Rádio Clube AM

E lá se vai mais um patrimônio pernambucano: a Rádio Clube AM 720, também chamada de 'A Pioneira' por ter feito a primeira transmissão de rádio no Brasil, apesar de os sulistas afirmarem que foram eles. É mais um descaso do governo do Estado e da Prefeitura do Recife com a nossa cultura, que a cada dia vai ficando mais pobre por conta de governantes sem a mínima sensibilidade para as coisas da nossa terra.

Marco Wanderley, por e-mail

Cemitério de crianças

Gaza está virando um 'cemitério de crianças', afirmou a mais alta autoridade da ONU, o secretário-geral António Guterres. E, infelizmente, o mundo assiste inerte, para a satisfação dos senhores da guerra, e horror de quem defende a paz.

Sylvio Belém, por e-mail