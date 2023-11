Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Derrubada de três casarões antigos

A Prefeitura do Recife está derrubando três casarões históricos na Rua 19 de Abril, no bairro do Monteiro, na Zona Norte. Alegam que são para construção de habitacional. Os três casarões têm mais de 300 anos e são do século XVIII. Gostaria de fazer esse registro na esperança de reverter essa situação.

Poliana Amaral, por e-mail

Transtornos na BR-232



Desde que começou a triplicação da BR-232, muitos problemas apareceram, e o pior, insolúveis. Para que fosse possível a implementação da obra, foram causados muitos problemas com os desvios, muitos caminhões desviando para a Rua Mostarda, no loteamento Cristo Redentor, e na comunidade Saponu. Nessas comunidades só ficaram buracos e muitos carros quebrados. DNIT, Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes ou seja lá de quem for a responsabilidade, por favor consertem, pois não tem quem aguente mais tanta buraqueira nos nossos caminhos.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Árvore totalmente oca no bairro do Espinheiro



Peço a Emlurb que fiscalize com mais rigor as árvores antigas de nossa cidade. Muitas estão ocas, apesar de frondosas, e podem ocasionar sérios problemas incluindo a queda total. A árvore que fica na esquina das Ruas Conselheiro Portela com Santo Elias, no bairro do Espinheiro, junto a um posto de combustível, está totalmente oca, maltratada mesmo e pode cair em cima de pessoas e carros.

Izabel Wanderley, por e-mail

Escola de Sargentos em Pernambuco

Até quando o Ministério da Defesa vai esperar pela decisão do governo Raquel Lyra, no tocante à construção da Escola de Sargentos em Pernambuco - que criou um grupo de trabalho por um período de seis meses, prorrogável por igual período, para analisar o caso? Apesar de muito paciente, sabemos que o ministro da Defesa, o pernambucano José Múcio, sofre pressão dentro do seu ministério para decidir a respeito. Ou será que a governadora não tem interesse num investimento de quase R$ 2 bilhões, mais a criação de milhares de empregos? Enquanto estes se preocupam com a Escola de Sargentos, os condomínios estão cada vez mais invadindo as áreas verdes de Aldeia.

Marco Wanderley, por e-mail

Reforma tributária

A aprovação pelo Senado da reforma tributária é mais um degrau alcançado pelo governo federal na luta pela reconstrução do País. Ela permitirá que os índices econômicos continuem melhorando ao mesmo tempo que será um vetor impulsionador da melhoria das condições sociais do nosso povo.

Sylvio Belém, por e-mail

Sport tem decisão rumo ao acesso

Já foram vendidos mais de 22 mil ingressos para a decisão entre Sport x Atlético-GO, nesta sexta-feira (10), na Ilha do Retiro, em confronto direto na luta pelo acesso. Tenho certeza que a torcida rubro-negra fará a sua parte e vai empurrar o time o jogo inteiro em busca da vitória. A dúvida, porém, é: os jogadores farão a parte deles? Porque nas últimas seis partidas, o Sport venceu apenas uma - além de três empates e vem de duas derrotas consecutivas. Se ainda quiser sonhar com o acesso à Série A, é preciso vencer custe o que custar. Do contrário, acredito que seguiremos na Série B por mais um ano.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Wilson Vieira, que alertou para a existência de galhos de árvore em contato com a rede de distribuição de energia na Rua Maria Carolina com a Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, em Boa Viagem, a Neoenergia informa que enviará uma equipe ao local até a próxima segunda-feira para analisar a situação e, caso seja necessário, realizar o serviço de poda para livrar os galhos do contato com os fios de energia.

Assessoria de Imprensa