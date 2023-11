Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O caso aconteceu na Avenida João de Barros, no Espinheiro, na Zona Norte do Recife

Exigência do teste de garagem



Os órgãos de trânsito aboliram o teste de garagem nas provas de avaliação prática para se tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Algumas pessoas que eu conheço, e outras que tive conhecimento pelos noticiários, já arrebentaram parte da lataria do carro tentando colocar ou tirá-lo da garagem. A coisa só tende a piorar, considerando ainda que o motorista pernambucano é um dos piores condutores de veículos do Brasil.

Cláudio de Melo, por e-mail

Cavalo usado para puxar carroça circula normalmente no trânsito

Alô, Prefeitura do Recife/ Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais, vejo constantemente animais de grande porte soltos nas vias da capital pernambucana ou sendo utilizados como veículo movido à tração animal. Isso é crime, além de colocar em risco motoristas e motociclistas que transitam dentro da lei. Registrei um desses casos nessa sexta-feira (9), na Avenida João de Barros, no Espinheiro, com duas pessoas utilizando um cavalo para puxar carroça, trafegando normalmente no meio do trânsito. É um absurdo! Vivemos numa cidade sem a fiscalização de quem deveria gerir o município.

Rafael Batista, por e-mail

Praça pública invadida

A Praça Solange Pinto, no bairro da Madalena, virou moradia para pessoas em situação de rua. Os frequentadores e comerciantes do Mercado da Madalena são obrigados a conviver com a situação de sujeira, mau cheiro por fazerem as necessidades no local público, além de constantes assaltos e arrombamentos. Alô, prefeito, dê um jeito nessa situação.

Everaldo Queiroz, por e-mail

Redução do desmatamento

Se na área econômica o presidente Lula gera desconforto e decepção no mercado financeiro, com falas desconexas, o mesmo não acontece quanto ao zelo com o meio-ambiente. Pelo contrário: tivemos a boa notícia da queda de 22,3% do desmatamento na região amazônica. E que pela primeira vez, desde 2019, o desmate fica abaixo de 10 mil km², mais precisamente 9 mil km². Lógico que a forte estiagem que predomina na região tem, infelizmente, proporcionado grande número de focos de queimadas. Mas, diferente da gestão anterior, que vergonhosamente abriu as porteiras criminosas de desmatamento, da exploração ilegal de madeiras nobre, e inúmeros garimpos, etc... Hoje, felizmente, existe uma atuação do Ibama, com fiscalização rigorosa. Que aos olhos do mundo é um colírio ambiental.

Paulo Panossian, por e-mail

Pausa humanitária

É tragicômico Israel fazer uma pausa humanitária depois de bombardear hospitais e matar feridos e crianças. Gostaria de saber qual o conceito de humanidade dessa gente?

Sylvio Belém, por e-mail

Árvores derrubadas no entorno do Mercado da Encruzilhada

Recentemente, a Prefeitura do Recife erradicou três árvores frondosas que ofereciam um pouco de sombra na aridez que se faz ao redor do Mercado Público da Encruzilhada. Solicitamos à Prefeitura que plante três árvores no local, em substituição às erradicadas. Importante que sejam também frondosas. Aliás, seria interessante que a gestão municipal arborizasse toda aquela região ao redor do mercado, não só repondo as três que foram derrubadas.

Wlademir de Moura, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta ao leitor Jefferson Pereira, a Compesa informa que o ciclo de distribuição de água do bairro de Santana, em Gravatá, foi retomado. De fato, o abastecimento da cidade foi afetado nos últimos dias devido a necessidade de serviços de manutenção emergencial, a exemplo de conserto de vazamentos na Adutora de Jucazinho. O município de Gravatá também foi penalizado pelo furto de equipamentos nas Estações Elevatórias de Araçá e Brejão (sistemas de bombeamento), ambas localizadas na zona rural de Sairé. A ação criminosa prejudicou o atendimento de Gravatá e de outras cidades. Após a resolução de todas as intercorrências, a distribuição de água foi retomada e já segue o calendário de cada bairro.



Assessoria de Imprensa