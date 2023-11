Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Assaltos nos ônibus

No sábado (4) fui assaltada no ônibus Linha do Tiro, quando estava indo trabalhar pela manhã. Até revolver o bandido colocou na minha cabeça. Os assaltos dentro dos transportes públicos estão um caso sério. Na verdade, a violência em nosso estado está com números alarmantes. E, o pior, não vemos esperança nesse governo de Raquel Lyra, que prometeu combater a criminalidade, que era ex-delegada da Polícia Federal; mas, pelo visto, ela só sabe falar.

Fabiana Silva, por e-mail

Cais da Aurora abandonado pela Prefeitura do Recife

O prefeito João Campos é ótimo em lançar projetos grandiosos na mesma proporção em que não os finaliza. No ano passado, o prefeito do Recife anunciou a requalificação de todo o Cais da Aurora. No entanto, após a entrega de um pequeno trecho, todo o restante do cais está abandonado, os gradis de proteção estão enferrujados e, em vários pontos, já não existem mais. A vegetação seca e os inúmeros buracos completam o estado de abandono. Por fim, chama a atenção que estão trocando os lindos gradis de proteção por uma mureta pintada de cinza, que rapidamente já foram pichadas, danificadas e já estão com aspecto de sujas. Mudaram para pior.

Wlademir de Moura, por e-mail

Cais da Aurora abandonado pela Prefeitura do Recife - WLADEMIR DE MOURA / VOZ DO LEITOR

Reforma tributária

Se por três décadas ficou mofando no armário do retrocesso, finalmente, a classe política criou juízo ao aprovar no Congresso a mais que esperada

reforma tributária. E devemos comemorar esse momento histórico para o País, já que essa reforma poderá, nos próximos anos, com a simplificação

de impostos, propiciar maior competitividade produtiva, ter ciclos de crescimento sustentável, melhores empregos, distribuição de renda, diminuir as desigualdades, etc. Apesar de especialistas em macroeconomia e empresários criticarem o volume de exceções, contemplando alguns setores da atividade produtiva, é unânime o clima de otimismo e de tempos melhores com aprovação desta reforma. Que devido às alterações no Senado, nos próximos dias, parlamentares da Câmara devem ratificar esse projeto enviando ao presidente para sua promulgação ainda neste ano. E o Brasil, finalmente, sai da lanterna de países com sistema caótico ou de puro manicômio tributário.

Paulo Panossian, por e-mail

190

Não é à toa que muita gente já nem liga mais para o 190 quando presencia um crime em Pernambuco. De que adianta? Geralmente, a atendente faz mil e uma perguntas prolixas, atrasando o registro da ocorrência e, consequentemente, o envio da viatura ao local. E o pior é quando ela acha que o que o cidadão viu não foi crime e decide por si só que não vai registrar. Aconteceu recentemente, na última segunda-feira (9), quando vi uma gangue arrombando uma residência na rua, de madrugada, e fomos literalmente impedidos de registrar o ocorrido pela atendente do CIODS.

Paulo Oliveira, por e-mail

Jaboatão dos Guararapes esquecido

Fico feliz com a liberação de verbas para a duplicação da BR-423, no Agreste do Estado. Isso deve-se ao fato do empenho da bancada federal e do governo do Estado em elencar essa obra como prioritária para a região. Infelizmente, em Jaboatão dos Guararapes, os eleitores desta mesma bancada e deste mesmo governo, não têm direito algum a um pouco de felicidade. Entra gestão e sai gestão, renovam-se as bancadas estaduais e federais e nada é anunciado para a nossa cidade. Os deputados, os senadores e até mesmo governo estadual, certamente tiveram votos decisivos para suas eleições no segundo maior colégio eleitoral do Estado, que é o município esquecido de Jaboatão. Urge a revitalização da Lagoa Olho D'água, essa obra salvará a regional praias dos alagamentos, devolverá fonte de renda para os pescadores, trará um novo equipamento de lazer para o contribuinte e facilitará a ligação dos bairros praieiros a BR-101 e ao Cabo de Santo Agostinho. Lembremos disto nas próximas eleições.

Fábio Júnior, por e-mail

Parada de ônibus deteriorada



Peço ao Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano que faça a devida manutenção da parada de ônibus 100178, localizada na Rua Santos Dumont, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife. Além de deteriorada, a mesma apresenta inúmeros pontos de ferrugem e o teto está buracos.



Izabel Wanderley, por e-mail

Parada de ônibus deteriorada - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Falta de consenso

O atual impasse entre o governo Lula e o Congresso Nacional tem gerado uma paralisia preocupante para o Brasil, especialmente em um momento importante para todos os setores da nação. A falta de consenso e a tensão política têm impactado diretamente a capacidade de implementar medidas urgentes e necessárias para enfrentar desafios prementes, como o crescimento econômico, geração de empregos, etc. A sociedade, que enfrenta dificuldades crescentes, vê com apreensão a incapacidade das lideranças em superar diferenças em prol do bem comum. A estagnação política prejudica o País e compromete a resposta eficaz às demandas urgentes da nação.

Luciano de Oliveira, por e-mail