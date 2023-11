Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rodovias sem manutenção

É perene a dificuldade que Pernambuco tem na manutenção de suas rodovias. A situação atual da PE-60 e da PE-72, entre outras, clama por uma manutenção urgente em seus leitos, acostamentos e sinalização. Muitos buracos e acostamentos inexistentes ou sem acesso a eles são uma constante em todo o trajeto, para quem busca as praias do Litoral Sul, tornando o percurso perigoso. Faz–se também necessário a colocação de placas indicativas e melhoria da sinalização horizontal, a fim de melhor informar e localizar aos que procuram chegar às praias do nosso Litoral Sul. Governo do Estado não faz nada a respeito.

Geraldo Viegas, por e-mail

Metralhas na rua impedem motoristas de estacionar

Parabéns a CTTU pelo ordenamento do trânsito na Rua Capitão Rui Lucena, no bairro da Boa Vista. Os espaços destinados a estacionamento são cada vez menores. Nesse sentido, os que restam, deveriam ser utilizados para os fins a que se destinam. Na foto, na rua mencionada, não é o que vemos: restos de metralhas ocupam parte da rua que deveria servir para estacionar veículos. Atenção, Emlurb, favor retirar esses materiais que dificultam a vida dos motoristas.

Rui Alencar, por e-mail

Sport longe do acesso

Faltando dois jogos para o final da Série B, o Sport está perdendo o fôlego na competição e só empatou em casa por 0x0 com o Atlético-GO. Resultado que o manteve em 5º lugar, fora do G-4. Embora esteja com os mesmos 60 pontos de Criciúma e Juventude, o Sport tem duas vitórias a menos que a equipe de Santa Catarina, e uma a menos que o bom time de Caxias do Sul. E com o agravante que as duas equipes do Sul ainda não jogaram na rodada e entram em campo hoje à noite. Não dá para esconder que a situação ficou difícil para o Sport na busca do acesso à Série A. Até porque, na 37ª rodada, encara o líder Vitória, fora de casa.

Paulo Panossian, por e-mail

Diretoria eleita do Náutico

O momento é de união e de saudar a chapa vendedora na eleição do Náutico. Não acredito naqueles que só fazem críticas vazias e com negativismo. Boa sorte ao presidente Bruno Becker e a vice-presidente Tatiana Roma. Que os dois tenham o apoio necessário e façam um boa gestão com ousadia e responsabilidade. Nosso Timba precisa ser reestruturado para voltar aos seus tempos de glórias.

Pedro Henrique, via redes sociais

Novo bafômetro da Lei seca

O motorista, agora, quando parado na operação Lei Seca, não usa mais bocal descartável. Sem encostar no etilômetro (bafômetro), mas com a boca bem próxima e sem bocal, sopra com força sem nenhuma proteção e recebe de volta na sua boca bactérias, vírus e restos de saliva de quem soprou antes dele. Sou médico e isso é um absurdo! Alô, órgãos de vigilância sanitária fiscalizem essa falta de higiene e risco à saúde dos motoristas.

Haroldo Pina, por e-mail

Falta de policiamento

A Prefeitura do Recife e o governo de Pernambuco não sabem realmente valorizar os seus equipamentos culturais. Na saída do show dos "Golden Boys", o público do Teatro do Parque ficou totalmente sem proteção da Polícia Militar. Muitos idosos esperando por motoristas de aplicativo e nenhuma viatura para protegê-los. Além da rua com bastante sujeira e muitos marginais circulando por perto. Péssima impressão da turma que deveria cuidar da cultura do Estado.

Izabel Wanderley, por e-mail



Segurança falha em Pernambuco

A gente até observa mais polícia militar nas ruas (viaturas), mas parece que o trabalho tático de posicionamento e de inteligência na interceptação antes do acontecimento criminal é dos mais falhos dos últimos anos. Por isso que a segurança pública de Pernambuco está um caos. E, o pior, é o governo dizer que a violência está caindo. Difícil acreditar vendo todo dia inúmeros homicídios, assaltos, arrombamentos e os mais diversos crimes.

Ewerton Almeida, via redes sociais