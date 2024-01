Buraco em cruzamento movimentado coloca motoristas e ciclistas em risco

A cratera está localizada entre as Ruas Regueira Costa e Dr. José Maria, no bairro do Rosarinho

Porto de Galinhas sem delegado

Um casal de turistas encontrou uma câmera escondida dentro de uma tomada de um hotel em Porto de Galinhas. Quanta perversidade do ser humano... Violar a intimidade de outras pessoas. Filmar os hóspedes em momentos particulares. Mas não sei o que foi pior: se esse crime em si ou o fato de um destino turístico como Porto de Galinhas não ter delegado e escrivão, já que as vítimas tentaram prestar queixa na delegacia e saíram de lá sem Boletim de Ocorrência. É assim que a senhora está combatendo a violência e o crime, Raquel Lyra?

Roberto Vilaça, via redes sociais

Buraco em cruzamento movimentado

Alô, Emlurb. Peço que mandem uma equipe para tapar essa cratera no cruzamento da Rua Regueira Costa com a Dr. José Maria, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife. Esse via é bastante movimentada, com carros, motos e ciclistas transitando pelo local e correndo o risco de caírem no buraco. É necessário tapar antes que aconteça um acidente.

Rafael Batista, por e-mail

Buraco em cruzamento movimentado - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

Escuridão na Várzea



Na Rua Doutor Paulo Correia, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, moradores estão à mercê da insegurança, na escuridão. Um poste de iluminação da via está apagado há semanas. A Prefeitura do Recife precisa otimizar o serviço de reposição das lâmpadas com urgência.

Leandro Moura, por e-mail

Saúde pública sucateada em Pernambuco

A governadora Raquel Lyra deve achar o Carnaval mais importante que a saúde pública. Não é só o Hospital Barão de Lucena que está sucateado... Vejam também as condições do Otávio de Freitas, da Restauração e do Hospital dos servidores do Estado, tudo no maior descaso do governo estadual.

Vilma Oliveira, via redes sociais

Obras prejudicam trânsito no Recife

Você dirige da Zona Norte a Zona Sul, da Zona Leste a Oeste, e o que mais tem no Recife são obras. Em ano de eleição, a Prefeitura, como de costume, abriu os cofres para maquiar a cidade. Porém, essas obras só servem para gastar o nosso dinheiro e estressar os motoristas, pois ninguém consegue enxergar melhorias nesse caótico trânsito recifense, que a cada ano só faz piorar.

Marco Aurélio, por e-mail

Abrigo de ônibus moderno, mas calçada destruída

Vejam a incoerência do Recife: numa mesma imagem vemos uma parada de ônibus moderna, ampla, com vários assentos, além de protetor de vidro e iluminação a LED; mas também está no registro uma calçada esburacada, com entulhos e mato crescendo. Já que a Prefeitura do Recife está gastando o dinheiro dos nossos impostos trocando as calçadas de vários bairros nobres (muitas sem a necessidade de manutenção), também deveria mandar fazer essa calçada, localizada na Avenida Norte, no bairro da Encruzilhada, próxima ao New Jato. Um abrigo de ônibus moderno como esse merece estar numa calçada à altura.

Fernando Marinho, por e-mail

Abrigo de ônibus moderno, mas calçada destruída - FERNANDO MARINHO / VOZ DO LEITOR

Refinaria em Pernambuco

A importante refinaria de Abreu Lima, em Pernambuco, terá suas obras reiniciadas pela Petrobrás, com promessa de conclusão em 2025. Ela será muito importante para região e o País. Porém, respeitando o uso dos recursos dos contribuintes.

Paulo Panossian, por e-mail