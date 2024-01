Furto de energia



O aumento de 5,6% na energia elétrica é para cobrir, também, os prejuízos relativos às ligações clandestinas de energia. As invasões existentes na Avenida Sul, no bairro de São José; na Barão de Souza Leão, na Imbiribeira; e na Rua Ribeiro de Brito, em Boa Viagem é um dos exemplos que não é combatido pelos órgãos municipais e, muito menos, pela concessionária de energia. Pagamos, e não é barato, pelo furto, claramente visível, que são feitos diretamente doa postes sem nenhuma ação efetiva da Neoenergia de Pernambuco.

Wellington Monteiro, por e-mail

Queda de eletricidade

Os moradores do Loteamento Cesário de Melo, em Paulista, sofrem com as constantes faltas de energia, que geralmente passam mais de 24h para solucionar o problema. No dia 22 de janeiro faltou às 12h e já estamos com 48h sem uma solução. Os prejuízos são para as indústrias, o comércio e para os pobres moradores que perdem seus alimentos por falta de refrigeração. Além das crianças e idosos que precisam de nebulização e não dormem por não poder ligar um simples ventilador diante do calor na região. Acredito que por incompetência ou irresponsabilidade, a Neoenergia não dispõe de uma equipe de manutenção capacitada em Paulista. Pedimos socorro ao Ministério Público e ANEEL.

Amaro Silva, por e-mail

Gelos-baianos desnecessários enfeiam rua no Espinheiro

Aqui na Rua Vigário Barreto, no bairro do Espinheiro, já na esquina com a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, tem seis 'gelos-baianos' abandonados e completamente desnecessários, servindo apenas para ocupar espaço e enfear a via. Peço que a Prefeitura do Recife/Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) encaminhe uma equipe para a retirada desses trambolhos de concreto, que estão nesse local há mais de 10 anos.

Rafael Batista, por e-mail

Parada de ônibus vira abrigo

Depois que a direção do Hospital da Restauração ordenou a retirada das pessoas em situação de rua da porta do hospital - pois ficavam dormindo lá -, agora eles estão fazendo isso no ponto de ônibus da Avenida Agamenon Magalhães, fazendo da parada de casa e tomando conta de tudo. Com isso, ninguém pode ficar debaixo do abrigo a espera do transporte e nenhum órgão público faz nada.

Silvania Sacramento, por e-mail

Sem diálogo no Palácio do Campo das Princesas

Fico me perguntando em que momento essa governadora dialoga com alguém do seu próprio governo? Essa semana foram os comandantes da Polícia Militar e Civil, que ao deixarem os cargos, reclamaram da falta de reunião com Raquel Lyra. O mesmo aconteceu no ano passado, com mais de cinco secretários deixando o governo por conta da centralização da governadora e sem indicação de um planejamento claro para as pastas. No setor da Educação nem se fala, pois os professores estão com os pagamentos do Fundef atrasados e sem informação de quando vão receber. Esse é o retrato do atual governo de Pernambuco: sem diálogo e centralização do poder.

Mariana Silva, via redes sociais

Vergonha nacional

Na abundante ajuda ao Galo da Madrugada, ninguém dá um pio sobre a sujeira das paredes externas do Cinema São Luiz. Pensam que os turistas não verão o prédio sujo na beira do Rio Capibaribe? Não só turistas, mas também quem conferir a abertura do Carnaval pelas emissoras de televisão, que passam ao vivo para todo Brasil. O gabinete do Centro, a Fundarpe, a Empetur e a mídia não notam, não é Prefeito? Olha a vergonha para o Recife e Pernambuco.

Nelson Cunha, por e-mail

Bandidagem tecnológica

A marginalidade anda solta. São assaltos a toda hora e os roubos acontecem até via internet. Quem não aderiu aos aplicativos no celular, agora vai ter que aderir com a extinção do DOC pelos bancos, nos obrigando a retirar todo o dinheiro para pagar despesas que antes saldávamos via transferência bancária. Determinadas tecnologias também facilitam a vida dos larápios.

Cláudio de Melo, por e-mail

Erros individuais do Santa Cruz

O técnico do Santa Cruz, Itamar Schülle, verdade se diga, vem conseguindo dar um padrão de jogo ao Tricolor do Arruda, apesar de praticamente ter montado um time agora em janeiro, mas precisa urgentemente corrigir algumas falhas individuais que vêm ocorrente no time. Primeiro, fomos desclassificados da Copa do Nordeste por falhas na saída do gol do goleiro André Luiz e, depois contra o Sport, perdemos o jogo por um erro infantil do zagueiro Luiz Felipe. Por outro lado, o treinador e a direção do Santa Cruz precisam começar a punir o jogador que tira a camisa para comemorar o gol feito, caso do atacante Thiaguinho, que depois de levar um amarelo por esse motivo, terminou sendo expulso por uma entrada mais dura no adversário, prejudicando a equipe.

Marco Wanderley, por e-mail