Nova Kennedy só no papel

Quem viu a maquete e as propagandas da Prefeitura de Olinda sobre a Nova Kennedy está tendo a sensação de que mais uma vez foi enganado. E, novamente, ninguém é punido por criar propaganda enganosa. Nas imagens divulgadas tinha árvores, pista sem buraco ou desnível, calçadas niveladas, limpas, largas, mas na realidade é outra coisa; além dos alagamentos que continuam, mesmo quando chove por apenas cinco minutos.

Rômulo Alves, por e-mail

Licença sem prêmio



A nossa governadora "rasgou" o Art. 112 do Estatuto do Servidor Público de Pernambuco, que garante todas as vantagens do cargo efetivo ao servidor no gozo de licença-prêmio. Com base em dois "pareceres" da PGR, desde o início do ano, ela retirou quase tudo dos Servidores Públicos da Saúde em licença-prêmio. Revoltante, mas só sobrou uma mixaria dos vencimentos.

Marco Dowsley, por e-mail

Canteiro central da Avenida Norte quebrado

Há mais de um mês, algum motorista acertou em cheio o canteiro central no cruzamento das Avenidas Norte com a João de Barros. Desde então, o concreto quebrado segue no local e a Emlurb ainda não consertou. Detalhe é que a base de concretagem também serve de sustentação para um radar de velocidade, ou seja, tem a sua serventia. Peço que possam, enfim, fazer o devido reparo.

Rafael Batista, por e-mail

Canteiro central da Avenida Norte quebrado - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

Escola sem climatização

A Escola de Referência em Ensino Fundamental e Ensino Médio (EREFEM) Marechal Eurico Gaspar Dutra, no bairro do Ibura, passa por momentos difíceis, visto que não dispõe de uma subestação aérea (transformador de poste) que viabilize a climatização das salas de aula. São mais de 1,3 mil alunos passando mal por conta do calor. Vários ofícios foram encaminhados à Neoenergia, mas o problema persiste.

Geovana Pontes, por e-mail

Cinema São Luiz

Tanto barulho contra a construção de um restaurante em cima de um prédio a ser restaurado no Marco Zero mexeu até com o IPHAN e com a Fundarpe. Já a fachada imunda do Cinema São Luiz não incomoda à Prefeitura do Recife e nem a associação dos arquitetos. Por isso, o prédio continua mofado e a vergonha perante os turistas fica conosco.

Humberto Cunha, por e-mail

Falta de médicos

Gostaria de saber o porquê de aqui no Posto de Saúde do bairro Santa Rosa, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, não tem médicos para idoso e nem clínico geral? Os pacientes ficam sem atendimento.

Mário José, por e-mail

Rua em Boa Viagem alagada

Um verdadeiro "lago" está se formando há vários dias na Rua Carlos Pereira Falcão, na altura do número 867, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Tem sido um verdadeiro tormento para os pedestres atravessarem esta rua e para os veículos nela circular. Além disso, os moradores e transeuntes estão sujeitos a toda sorte de doenças, decorrentes da água parada. Urge que técnicos da Emlurb e da Compesa façam uma inspeção no local para identificar a origem e buscar uma solução para resolver, de forma definitiva, este grave problema.

Paulo Lamego, por e-mail

Rua em Boa Viagem alagada - PAULO LAMEGO / VOZ DO LEITOR

Barracas no entorno de hospitais



É impressionante o descaso com o entorno do Hospital Agamenon Magalhães. Carrocinhas e bancas vendendo lanches, coco, refrigerantes pet que, depois de servidos, são jogados no meio-fio, e até ‘almoços’ para visitantes e taxistas que fazem dali um verdadeiro estacionamento. Outros hospitais também já tiveram suas lanchonetes/feirinhas a sol pleno, mas a Prefeitura colocou um ponto final naquelas feirinhas, como: na Restauração, no Getúlio Vargas e tantos outros. Toda vez que a Prefeitura tenta acabar com essa bagunça, eles fazem passeatas, queimam pneus e por aí vai... E se perpetuam para todo sempre.

Luiz Antônio, por e-mail