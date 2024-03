Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Péssimos ônibus

Pernambuco tem as piores frotas de ônibus de transporte de passageiros que já vi: sem conforto, quentes, motoristas sem educação, mal treinados, ignorantes, sem auxiliar e raivosos, os coletivos sucateados, velhos, que chegam até a chover dentro. O Estado paga aos empresários por viagens que são mal servidas e lentas, tendo como as piores a Vera Cruz em primeiro lugar; São Judas Tadeu; Borborema; e as linhas da Conorte quase todas. Nos finais de semanas, o atendimento aos idosos é péssimo, tenho ouvido e visto motoristas tratarem idosos com desprezo. Pior é que pagamos uma das passagens mais caras do País, mas recebemos esse tipo de tratamento.

André Jesus, por e-mail

Solicitação não atendida pela Prefeitura do Recife

Já se passaram mais de 14 dias que fiz uma solicitação à Prefeitura do Recife, através do Conecta Recife, no protocolo 22348528, datada em 4 de março, um serviço que preveniria o deslizamento de barreira, já que o período de chuvas está chegando. Porém, até agora, nada feito. Cadê a Prefeitura que cuida da população?

Maurício José, por e-mail

Ciclovia obstruída por veículos em Casa Amarela

A Prefeitura do Recife deveria trocar a gestão da CTTU. Não há manutenção alguma nas ciclovias existentes, outras nem existem mais pela ausência de tachões e repintura das faixas exclusivas para os ciclistas. Além disso, não existe fiscalização alguma para coibir e punir os infratores. Na Rua Padre Lemos, no bairro de Casa Amarela, consegui captar na mesma foto um caminhão estacionado e uma moto atravessada na ciclovia. Na cabeça dessas pessoas, o ciclista que vá para o meio dos carros. Absurdo.

Wlademir de Moura, por e-mail

Ciclovia obstruída por veículos em Casa Amarela - WLADEMIR DE MOURA / VOZ DO LEITOR

Pontos de ônibus degradados

Gostaria de relatar o descaso da Prefeitura do Recife que não faz uma a manutenção dos pontos de ônibus da cidade. Flagrei várias paradas de ônibus sem cobertura e assentos para os passageiros que esperam o transporte. Não basta a péssima condição dos ônibus, agora, também, as paradas estão degradadas. Que a Prefeitura tome conhecimento e comece a repaginar os pontos de ônibus do Recife.

Igor Silva, por e-mail

Galhos provocam queda de energia

No loteamento Cesário de Melo, em Paulista, é constante a falta de energia provocada por galhos de árvores em baixo da rede de energia, que derrubam os fios. Por se tratar de uma região muito arborizada, os galhos provocam sérios prejuízos aos moradores da região. Há pouco passamos três dias sem energia. Quando a equipe da Neoenergia chega ao local corta apenas os galhos finos com equipamento de jardinagem, ficando os galhos grossos que rapidamente crescem e voltam a repetir os danos. É necessário um trabalho preventivo com podas das árvores embaixo da linha de transmissão com técnicos e equipamentos adequados. Com a chegada do inverno e dos fortes ventos na região, a tendência é o agravamento dos problemas e mais prejuízos para a população, comércio e indústrias.



Amaro Silva, por e-mail

Torneio com clubes sem divisão

Acho que os dirigentes de clubes que estão sem calendário em 2024 poderiam se organizar para disputar um torneio nos próximos meses, a exemplo do Santa Cruz, São Caetano, Paraná, Jundiaí, Figueirense, Gama, Portuguesa, Joinville, Londrina, União Barbarense, dentre outras agremiações.

Lucio Florenzzo, por e-mail

Banheiro químico cimentado na calçada

Sr. prefeito João Campos, que novidade é essa de colocar banheiro químico cimentado no meio da calçada da Rua Des. Gois Cavalcanti, na calçada do supermercado Pão de Açúcar, no Parnamirim? E, ainda mais, sem nenhum aviso que o mesmo é provisório? É impressionante como as nossas obras são mal sinalizadas, sem nenhum cuidado com a segurança dos pedestres que precisam caminhar na faixa dos carros. Gostaria que a Emlurb respondesse essa questão tão absurda.

Izabel Wanderley, por e-mail

Banheiro químico cimentado na calçada - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Resposta da Compesa

Em resposta ao leitor Emmanuel Ferraz, a Compesa esclarece que realizou recentemente serviços de manutenção emergencial em um equipamento pertencente ao sistema de bombeamento, os quais já foram finalizados. O abastecimento foi retomado e segue o calendário da área. A Compesa esclarece, ainda, que a suspensão do fornecimento de água nos dias do calendário ocorre quando da necessidade de serviços emergenciais, aqueles que não podem esperar para não comprometer as condições operacionais do sistema ou quando há falta de energia. A Compesa tem um planejamento para execução de manutenções programadas, aquelas que são avisadas com antecedência à população, mas infelizmente, as ações corretivas precisam ser priorizadas. Quando isso acontece, a empresa avisa no calendário de abastecimento disponibilizado no site (www.compesa.com.br). Os clientes cadastrados no aplicativo Compesa são notificados sobre as paralisações emergenciais com impacto na distribuição de água.

Assessoria de Imprensa