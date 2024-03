Aplicativo Conecta Recife com falha

No aplicativo do Conecta Recife, eu não consigo registrar uma solicitação de serviços urbanos. Preencho todos os campos necessários, anexo foto, mas a plataforma não registra a minha solicitação. Alô, Prefeitura do Recife... O aplicativo está com problema? Caso sim, está na hora de corrigir os erros.

Josimar Miranda, por e-mail

Requalificação de péssima qualidade no entorno da ponte Monteiro-Iputinga

A Prefeitura do Recife está "requalificando" as ruas no entorno da ponte Jayme de Gusmão, que está sendo construída e que ligará os bairros de Monteiro e Iputinga. No entanto, chama a atenção o serviço de péssima qualidade do novo asfalto, que já está cheio de imperfeições e britas soltas, sobretudo na Rua Pereira Coutinho Filho. Essa requalificação não vai durar seis meses, basta chegar o período chuvoso. Substituíram as calçadas antigas por outras de cimento que já estão rachando, não deixaram alegretes para as árvores que estão morrendo, pois passaram cimento até no tronco, sem espaço para água. Ninguém fiscaliza essas obras "tick tock" da Prefeitura?

Wlademir de Moura

Requalificação de péssima qualidade no entorno da ponte Monteiro-Iputinga - WLADEMIR DE MOURA / VOZ DO LEITOR

Ausência de faixas de pedestres

Gostaria que a Prefeitura de Recife ou a CTTU colocassem mais faixas de pedestres na orla da Praia de Boa Viagem, pois são poucas e e as que têm, ficam muito longe uma das outras. Moradores e turistas encontram dificuldades para atravessar a avenida, principalmente nos principais pontos turísticos. Infelizmente, os órgãos públicos só querer saber de lucrar, mas trabalhar para o bem de moradores e turistas nem pensar.

Sebastião Almeida, por e-mail

Corte de árvores no Parque da Jaqueira

Acho interessante que, nessa época, todos os anos, começam um corta, corta das árvores no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. E, por coincidência, essa medida é próxima aos festejos de São João, período que se faz muitas fogueiras. Mas, sinceramente, se olharmos bem para o parque, não vemos a necessidade de tantos cortes abundantes. Talvez uma ou outra poderia ser podada, mas não cortadas.



Alberto Belisário, por e-mail

Péssimos serviços de operadora

Existe uma operadora de telefonia e internet que está mais morta do que viva. Promete internet e rede de celular e, ultimamente, não entrega nada. Será que a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) está trabalhando ou também está morta?

Luiz Peregrino, por e-mail

Decadência do futebol pernambucano

Pena que o futebol pernambucano esteja acéfalo e não tenha uma federação que lute por nossos clubes. Uma vaga do Santa Cruz na série D seria possível com as desistências ocorridas. Todavia, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) não pugna por isso, uma vez que não se posiciona contra a CBF, cujo presidente, segundo a Folha de São Paulo, lhe paga um salário mensal de R$ 50 mil. Enquanto isso, ficamos cada vez mais distantes do Ceará e da Bahia. E as ligas do interior continuarão reelegendo Evandro Carvalho.

Sylvio Belém, por e-mail

Calçadas sem pedras de granito

Por que a Prefeitura do Recife está trocando as calçadas com pedras de granito da linha d'água/meio fio, por novas feitas de blocos de concreto, que é muito mais frágil? A exemplo do registrado na foto, na Rua Desembargador Gois Cavalcanti, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife. E o que está sendo feito com as pedras de granitos retiradas?

Izabel Wanderley, por e-mail

Calçadas sem pedras de granito - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Resposta da Compesa

Em resposta ao questionamento do leitor Fábio Santana, a Compesa esclarece que, de fato, executou o conserto de um vazamento na última quarta-feira (13) na Rua Dr. Pedro Augusto Correa de Araújo, em São Lourenço da Mata. Após a conclusão dos reparos, foi feito o reaterro e, na sequência, a pavimentação do trecho. Entretanto, como foi registrado um novo vazamento nesse trecho, foi necessário realizar mais um reparo, o qual já foi finalizado. Será feita ainda nesta semana a pavimentação da área onde ocorreu o conserto na rede de abastecimento de água.

Assessoria de Imprensa