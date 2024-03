Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Limpeza de canal

A Prefeitura do Recife precisa ter uma atenção melhor com o bairro do Ibura de Baixo, pois as chuvas estão chegando e o canal que corta o bairro nem muretas têm. Sem falar do acúmulo de água, que todo ano o canal acaba transbordando e alaga a Avenida Dois Rios, tanto na parte mais alta, quanto na parte mais baixa, na altura do SESI. Peço que façam a devida limpeza do canal.

James Leonardo, por e-mail

Sujeira acumulada na faixa de areia da Praia de Boa Viagem

Olha a imundice na Praia de Boa Viagem. Não é possível fazer uma simples caminhada sem tropeçar no lixo acumulado na faixa de areia. Essa sujeira está entrando na praia por conta dos rios. Quando chove no interior, a sujeira chega toda aqui. E, além disso, a Prefeitura do Recife não faz a limpeza de maneira correta, principalmente quando maré está seca. É preciso ter algum sistema que bloqueie a entrada desse lixo vindo dos rios lá na barra do Porto.

Fernando Marinho, por e-mail

Sinais dessincronizados e engarrafamentos na Abdias de Carvalho

Com a conclusão das obras viárias da triplicação da BR-232, eu imaginava que o trânsito fosse melhorar na Avenida Abdias de Carvalho. Mas, infelizmente, esta fluidez não ocorre nos dois sentidos da citada avenida. Como condutor diário da Abdias de Carvalho, posso afirmar que o maior problema é a falta de sincronia entre os semáforos instalados na via. Nos horários de pico, nos dois sentidos do trecho entre os cruzamentos da Abdias com a General San Matin e a Avenida do Forte, ficamos retidos porque não há uma sincronia progressiva de tempo entre os semáforos. A instalação de semáforos inteligentes, que controlam em tempo real a abertura e fechamento de sinais, considerando o volume de tráfego de veículos em cada via, melhoraria sensivelmente a fluidez do tráfego nas ruas e avenidas de Recife. Alô CTTU, providencie isso.

Marcelo Santana, por e-mail

Prisão de Robinho

Que bom que o STJ acatou o pedido da justiça italiana e decidiu que o ex-jogador Robinho, condenado pelo crime de estupro na Itália, cumpra os 9 anos de prisão aqui no Brasil. Queria também elogiar a justiça espanhola, que chegou até a condenar o também ex-jogador Daniel Alves a 4 anos de prisão - pelo crime de agressão sexual -, mas depois concedeu absurdamente a possibilidade de pagamento de fiança. Detalhe, o pai de Neymar que pagou a bagatela de 1 milhão de euros para soltar o 'amigo' do filho. Infelizmente, aqui no Brasil e lá fora, a justiça é feita para quem tem dinheiro.

Carolina Reis, por e-mail

Canteiros sem árvores na Rua das Pernambucanas

Louvável a requalificação da Rua das Pernambucanas, integrando-a ao novo Parque das Graças. No entanto, a Prefeitura do Recife deixou dezenas de canteiros sem árvores. Em tempos de calor extremo e com a devassa do manguezal proporcionada para a construção do parque, não entendo o motivo de não terem plantado as árvores nos locais planejados.

Wlademir de Moura, por e-mail

Torcidas organizadas impunes

Apesar das severas punições recebidas pelo Sport por conta do atentado contra a delegação do Fortaleza e das promessas da polícia para coibir as 'gangues organizadas' do futebol pernambucano, o que vimos foi praticamente um repeteco das ações desses terroristas no último sábado (16) no jogo entre Sport e Santa Cruz. Para começar, por incrível que pareça, a gangue rubro-negra se fez presente na Arena Pernambuco, empunhado enormes faixas com o seu nome e ocupando parte dos anéis do estádio. E tudo isso sem ser minimamente molestados. E, para completar, houve novamente brigas provocadas pelas gangues nas ruas. Em suma, a impunidade continua.

Marco Wanderley, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Amaro Silva, a Neoenergia Pernambuco informa que enviou uma equipe ao Loteamento Cesário de Melo, em Paulista, e programou a realização das podas da vegetação que está próxima à rede elétrica para a primeira quinzena de abril.

Assessoria de Imprensa