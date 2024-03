Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Solicitação ignorada pela Emlurb

Solicitei a recuperação da pavimentação, a reposição de tampa de galeria e a desobstrução de galeria na Rua Gaspar Drumond, no cruzamento da Rua Demócrito Cavalcanti, no bairro de Afogados, mas até agora a solicitação não foi atendida. Há trechos da Rua Gaspar Drumond que já está afundando. Os protocolos gerados foram 22259759, de 15/05/2023 (limpeza de galeria); 22259765, de 15/05/2023 (recuperação asfalto). Também foi solicitado no de 19/03/2024, via telefone 156, já que o Conecta Recife não está registrando as solicitações referente a Serviços Urbanos, a limpeza das galerias (protocolo 202403190859) e a reposição das tampas. Quanto descaso da Prefeitura do Recife/ Emlurb com o cidadão.

Josimar Miranda, por e-mail

Trânsito persistente

A CTTU precisa fazer algo na Rua José Maria de Miranda, no bairro de Boa Viagem. Já denunciei por aqui várias vezes; entretanto, neste ano, é a primeira vez. Está cada dia mais insuportável de trafegar na via, pois é carga e descarga invariavelmente o dia todo, principalmente na parte da manhã. Façam algo, CTTU.

Paulo Fernando, por e-mail

Lixo acumulado vira foco do mosquito da dengue em Itamaracá

A última vez que foi feita a coleta de lixo na Rua Algaroba, no Forte Orange, na Ilha da Itamaracá, foi uma semana antes do Carnaval. E, ao que parece, não adianta fazer a solicitação porque a Prefeitura não atende ao nosso pedido. Agora, o problema aumentou. Além dos ratos, existem vários objetos acumulando água na montanha de lixo, com muitos criadouros do mosquito da dengue se proliferando. É dessa forma que a Prefeitura de Itamaracá trata os cidadãos que pagam seus impostos para viver numa comunidade sem coleta de lixo, iluminação pública precária e buracos nas vias. Até quando a Ilha vai ser tratada dessa forma?

Fernando Melo, por e-mail

Arrecadação crescente

Os números da arrecadação federal de fevereiro deste ano de R$ 186,522 bilhões, teve (descontada a inflação) alta de 12,2%. E, no primeiro bimestre, alta real de 8,82%, em comparação ao mesmo período de 2023, que representou um total de R$ 467,158 bilhões. Segundo a Receita Federal, esse é o melhor resultado desde 1995. Boa parte deste bom desempenho da arrecadação de impostos vem da diminuição do desemprego, que teve seu recorde em meio a pandemia com índice de 14,9% de desemprego, em 2020; caiu em 2022 para 9,6%; e fechou 2023 com 7,8%. O crescimento da massa salarial e a consequente alta do consumo, também favoreceu a arrecadação de impostos.

Paulo Panossian, por e-mail

Poste desnecessário

Na esquina da Rua do Futuro com Rua Senador Alberto Paiva, há um poste velho e com ferragens expostas, que já deveria ter sido retirado do local, pois já tem outro novo ao lado. Além de ocupar a calçada, também coloca em risco os pedestres que circulam na área de levar um choque. Alô, Neoenergia, providencie a retirada do poste.

Izabel Wanderley, por e-mail

Recapeamento

A Prefeitura de São Paulo faz os recapeamentos das vias de trânsito durante a madrugada, finais de semana e feriados, e em tempo recorde. Os órgãos públicos de Pernambuco, que lidam com esse tipo de trabalho, ao que parece, ainda estão na idade da pedra. Atuam na hora do 'rush' no trânsito, infernizando a vida dos motoristas. E, além disso, demoram uma eternidade para concluir os trabalhos. Por que não pedem instruções àquela Prefeitura como se faz um trabalho rápido e bem feito?

Cláudio de Melo, por e-mail