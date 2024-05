Abastecimento de água precário em Jardim Jordão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira as reclamações e denúncias feitas pelos leitores do JC

O calendário da própria Compesa mostra como foi abastecimento, feito pela empresa, durante o mês de abril de 2024, na rua Nossa Senhora do Desterro, no Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Foram apenas seis dias, em meio período, com água nas torneiras. Um absurdo!

Emmanuel Ferraz, por e-mail

FALTA DE ÁGUA NA ENCRUZILHADA

Por que será que falta sempre água no bairro da Encruzilhada, na Av norte, nas imediações do hospital Jorge de Medeiros ? Pois desde o dia 20 de abril estamos sem água. Isso além de diversas vezes termos esgoto estourado. É um clamor constante. Compesa, libere aquela água barrenta e enferrujada, é melhor que fica sem nada nas torneiras. Governo, peço socorro!



Josias Marins, por e-mail

FRACASSO SOCIAL



Classe política com ajuda de governos relapsos e até corruptos são os responsáveis por esse lamentável fracasso social, como o apresentado pelos números divulgados pelo IBGE, refletindo o último trimestre de 2023. Ou seja, dos 78,3 milhões de domicílios existentes no País, 21,6 milhões enfrentam insegurança alimentar. E as regiões mais desprovidas de acesso adequado à comida são domicílios do Norte, com 39,7%, e Nordeste, com 38,8% dos domicílios. Em contraste flagrante da região Sul, que tem apenas (porém preocupante) 16,6% dos domicílios com insegurança alimentar, Sudeste, 23%, e Centro-Oeste, 24,3%. Estamos infelizmente assistindo há décadas esse flagelo, que em pleno final de 2023, esses números do IBGE, indicam que mais de 80 milhões de brasileiros vivem com insegurança alimentar, além da maioria destes viverem sem saneamento básico também... Uma vergonha. Não por outra razão, que há continuidade de 21 milhões de residências beneficiadas com o Bolsa-família. É o retrato fiel de um fracasso ininterrupto e perverso de governos incompetentes e insensíveis em gerar condições para o País, emergir à condição de uma nação, próspera e desenvolvida e dar um fim a essa tragédia da insegurança alimentar, etc.



Paulo Panossian, por e-mail

FAIXAS APAGADAS E CAOS NA AVENIDA GUARARAPES

As faixas de pedestres na Av. Guararapes, no bairro dos Guararapes, em Jaboatão precisam ser repintadas. Praticamente estão todas apagadas. Carretas e caminhões descarregam a hora que querem, até na frente das garagens dos moradores, atrapalhando o caótico trânsito já existente. Os micro-ônibus de passageiros também param onde querem, assim como carros particulares, mesmo com meio-fio pintado de amarelo. Os servidores de trânsito nada fazem. Aliás, essa avenida, elo principal para a BR 101, é um descaso total por parte da prefeitura. As péssimas calçadas ali existentes são ocupadas pelos comerciantes, até um lava-jato de motos funciona ao longo da avenida. Pedimos solução urgente!

Geraldo Dantas, por e-mail

Recife sem compromisso de asfaltar ruas

O prefeito do Recife tem se gabado em relação ao 'Rua Tinindo'. Boa iniciativa, mas insuficiente no ritmo que segue e nos locais escolhidos, ''a dedo'', pela gestão. Sou morador do bairro da Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, da rua Edgar Bezerra Lopes, que há anos espera por um calçamento, mesmo com impostos pagos em dia pela ampla maioria de seus moradores. A prefeitura do Recife nos ignora, mas a poucos metros, mesmo que demorando meses na obra, promoveu o calçamento da rua de uma comunidade, conhecida por ser reduto eleitoral de um vereador até então de posição. As prioridades dos programas da atual gestão...

Pedro Martins, por e-mail