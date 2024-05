VOZ DO LEITOR, 30/04: Rua em Candeias alaga com qualquer chuva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Rua José Nunes da Cunha, em Candeias, há décadas enfrenta o descaso da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. O trecho entre as ruas Manoel Menelau e Abdo Cabus não tem rede pluvial e alaga com qualquer chuva, prejudicando os moradores, o comércio do tradicional Bar de Samuel, uma clínica médica e os alunos do Colégio Zuleide Constantino. A água não só cria poças como invade a calçada e entra pelas casas, como ocorreu neste domingo

Marcelo dos Santos Pereira, por e-mail

Agentes da CTTU no Parque Amorim, no Recife - Maria José Velasco/VOZ DO LEITOR

CONGESTIONAMENTO NA AGAMENON

Enquanto acontecia o caótico congestionamento nesta segunda-feira (29), por volta das 8h15, no cruzamento da Av Agamenon Magalhães com a Rua Antônio Fernandes Vieira, dois agentes de trânsito da CTTU estavam tranquilamente na Praça Parque Amorim conversando longe do cruzamento. Muitos condutores, por exemplo, que seguem de Olinda para a Zona Sul do Recife com os semáforos ainda em verde ficam presos no cruzamento quando muda do verde para o amarelo retendo o fluxo de veículos para aqueles que precisam seguir para a Av Rosa e Silva pelo simples fato da ausência dos agentes que deveriam estar no cruzamento e não na praça fingindo nada saber.

Maria José, por e-mail

IMPRUDÊNCIA NA MOTO

Eu já pedi na prefeitura do Paulista guarda de trânsito para ficar na Rua 126, em Maranguape l, Paulista, e não fui atendido. É uma rua com duas escolas, Estadual e Municipal, e ambas são cheias de alunos. Quando largam, a rua fica cheia. E os maloqueiros de moto, até entregador de lanches, para se amostrar, ficam empinando a moto. O órgão só faz alguma coisa quando tiver morte.

Henrique Lotto, por e-mail

SEM SOSSEGO

Aqui na Rua Conselheiro Portela, a prefeitura autorizou um lava-jato que acabou com o nosso sossego. É barulho toda hora com mangueiras, espuma, com ar-comprimido, usando produtos altamente tóxicos, poluindo o ar e ofendendo a saúde de idosos e crianças. Seus próprios empregados, sem equipamento ou proteção, como mandam as leis trabalhistas. Sugiro que a fiscalização da Delegacia do Trabalho faça uma visita surpresa.

João Guilherme Pontes, por e-mail

Falta de regularidade na limpeza da Rua Capitão Rui Lucena, na Boa Vista - Rui Alencar/VOZ DO LEITOR

OBSTRUÇÃO DE GALERIAS

A falta de regularidade na limpeza da Rua Capitão Rui Lucena, na Boa Vista (ao lado do Batalhão da Rádio Patrulha e da EMLURB), está levando ao acúmulo de resíduos nas novas, porém estreitas, galerias e bueiros, na esquina da rua, e a consequente obstrução. O resultado é, com relativamente pouca chuva, o alagamento da rua.

Rui Alencar, por e-mail