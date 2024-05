VOZ DO LEITOR, 1º/04: Planos de saúde sobem muito mais que a inflação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os planos de saúde coletivos tiveram um aumento absurdo de 25%, oito vezes mais que a inflação. Qual o critério utilizado? Como se explica tamanha comercialização com a saúde, sem que haja nenhuma regulação ou controle?

Sylvio Belém, por e-mail

RECONHECIMENTO

A Câmara de Vereadores de Recife homenageou a ONG Arco com Voto de Aplauso e congratulações pelos serviços prestados na promoção do acesso à saúde mental e prevenção às IST's para a população LGBTQIAP+ e Negra da Região Metropolitana do Recife. A homenagem é um reconhecimento do importante papel que a Arco desempenha na luta por uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

Carlos Santos, por e-mail

RECAPEAMENTO

As empresas contratadas pela prefeitura do Recife/Emlurb, que rasgam os asfaltos, precisam ter mais responsabilidade com a sociedade. Primeiramente, ao término de uma obra, não fazem um recapeamento de qualidade. Daqui a alguns meses, começa a esfarelar. Leva, também, meses para retirar os entulhos deixados, como na esquina da Rua Antônio Falcão com a Rua Francisco da Cunha, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Inclusive, esse resto de metralha, hoje, atrapalha as pessoas de transitar livremente pela via. Impossível, também, para um cadeirante utilizar a calçada.

Wilson Vieira, por e-mail

TAXA DO DETRAN

Em fevereiro deste ano, paguei em duplicidade a taxa de bombeiro. No começo de março, protocolei no Detran/Shopping Recife pedido do valor pago a mais. Até hoje, não houve devolução do valor. Para receber, são rápidos; já para devolver...

Douglas Lobato, por e-mail

ATENÇÃO, COMPESA

O residencial Mirante do Vale, aqui no Sitio do Cajá, São Lourenço da Mata, está há 15 dias sem abastecimento. O abastecimento só se concentra no terminal do Parque Capibaribe. Pelo amor de Deus, liberem a água pra cá. O manobrista faz o que quer do sistema. Isso é inadmissível.

Fábio Santana, por e-mail

RESPOSTA DA COMPESA

Em atenção aos questionamentos do leitor Josias Marins, a Compesa explica que quatro eventos impactaram, nos últimos dias, o abastecimento do bairro da Encruzilhada, área que recebe água diariamente. O primeiro deles ocorreu na última terça-feira (23), quando o abastecimento foi suspenso devido à falta de energia na Estação Elevatória Monjope, em Igarassu. Na quinta-feira (25), houve a necessidade de serviços de manutenção emergencial para conserto de um registro. A distribuição de água foi normalizada, mas na sexta-feira (26) houve nova falta de energia, desta vez na Estação Elevatória de Paratibe, unidade que também alimenta o sistema de abastecimento que atende o bairro da Encruzilhada. Na noite de domingo (28), voltou a faltar energia no sistema de bombeamento de Monjope. Quando o fornecimento de energia foi restabelecido, os conjuntos de bombas não voltaram a funcionar. Serviços de manutenção emergencial foram realizados e dia 29 foi retomada e a distribuição de água na área. Com relação à qualidade de água, a Compesa esclarece que é necessário o número do protocolo, matrícula ou endereço completo para identificação do imóvel e envio de equipe para análise e providências. Sobre o relato de esgoto estourado nas imediações do Hospital Jorge de Medeiros, a Compesa informa que uma equipe este no local e não encontrou qualquer ponto de obstrução na rede coletora de esgoto da via, estando o sistema de esgotamento sanitário operando de forma satisfatória.

