VOZ DO LEITOR, 02/05: "Recife precisa investir em tecnologia para o trânsito"

Prefeitura do Recife precisa investir em tecnologia para o trânsito. O cruzamento da Avenida Conselheiro Aguiar com a Avenida Herculano Bandeira, no Pina, é um exemplo. O tempo de semáforo aberto para a segunda via é desproporcional para a quantidade de veículos que iam a Herculano no pico da manhã. Um sistema moderno permitiria o controle do tempo semáforico de acordo com a quantidade de veículos, por exemplo. Hoje, o tempo de vermelho pela manhã para a Conselheiro é muito grande.

Paulo Roberto Lima, por e-mail

INSEGURANÇA NO CAIS DE SANTA RITA

Érique Medeiros reclama do entorno do novo centro de convenções, próximo ao Cais de Santa Rita - Érique Medeiros/Voz do Leitor

Do que adianta ter um Centro de Convenções, no Cais de Santa Rita, no bairro de São José, em Recife se tudo ao seu redor trás insegurança e medo. Lembrando o caso de um turista alemão vítima de assalto em 2022, fico a imaginar grupos de turistas, nos intervalos das palestras, se arriscando a sair para conhecer o centro do Recife. As ruas por detrás do empreendimento, por exemplo, além do aspecto de abandono pelo município são imundas e inseguras. O antigo Mercado das Flores, hoje, serve como abrigo para desocupados. Escuto dos comerciantes que nas imediações vem ocorrendo assaltos a qualquer hora do dia e arrombamentos com frequência a noite. Vamos aguardar que medidas o poder público vai tomar.

Érique Medeiros, por e-mail

PÉSSIMO SERVIÇOS DO DETRAN

É de conhecimento de todos que o DETRAN é uma autarquia que não pode se queixar de escassez de recursos. Todo serviço prestado naquela repartição de trânsito é cobrado e bem cobrado. Apesar dessa fartura em receita, ou até por conta dela, o DETRAN não procura otimizar certos procedimentos, ao contrário, torna-os ainda mais morosos, complicados e caros. Paga-se por serviços que não deveriam ser cobrados, a exemplo de uma baixa de gravame, quando a própria instituição financeira já informa ao DETRAN, via sistema, que o débito de financiamento já foi satisfeito. Nesse caso, paga-se R$ 118,34 para retirar do CRLV a informação de alienação fiduciária que constava. Absurdo!

Carlos Alberto, por e-mail

RISCO COM ÁRVORE

Árvore com risco de queda na Rua Santos Dumont, no Recife - Izabel Wanderley/VOZ DO LEITOR

Na esquina da Rua Santos Dumont com Rua Aberlado, nos Aflitos/Graças esta árvore está com sério risco de queda. Peço a Emlurb que faça um vistoria urgente a fim de evitar uma tragédia nesses dias chuvosos. Essa árvore fica bem próximo de uma escola infantil, o Solar da Criança.



Izabel Wanderley, por e-mail