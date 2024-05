VOZ DO LEITOR, 3/5: "Serviços de Uber piores que nunca"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os serviços de Uber estão piores que nunca. Há bastante tempo, faço uso constante do serviço do aplicativo. Entretanto, nos últimos tempos, fazer uma corrida com a Uber está horrível. Motoristas cheios de vontade, fazem a viagem que querem. A bigtech não está nem aí para a necessidade ou urgência do cliente. Ultimamente, para fazer uma viagem, é necessário mais de três tentativas com desistência dos motoristas. Forçando você a mudar a categoria da viagem, aí você ainda consegue. Mas não me conformo com isso, pois parece combinação com aplicativo e motorista, para fazer com que você solicite um modo de viajar mais caro. Sinceramente estou me desligando da Uber, pois, além de não tomarem providências, não há nenhum feedback com o cliente, além de ser difícil entrar em contato. Decadente mesmo a prestação desse serviço!

Carlos Nóbrega, por e-mail

PEDIDO À CTTU

A CTTU precisa fazer algo na Rua José Maria de Miranda, aqui em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Já "reclamei" por aqui várias vezes, entretanto neste ano é a 1º vez, mas nada foi feito. E, a cada dia, está insuportável trafegar na via, pois é carga e descarga invariavelmente o dia todo, principalmente na parte da manhã.

Paulo Fernando Pereira, por e-mail

REDUTOR DE VELOCIDADE

Peço mais uma vez através da Voz do Leitor que o órgão competente instale redutores de velocidade na Rua Álvaro Macedo, Poço da Panela. Muitos motoristas trafegam nessa rua com velocidade muito acima do normal.

Paulo Costa C. Jr, por e-mail

SALVAÇÃO DA CAATINGA

Achei bastante louvável a liberação de R$16 milhões pelo governo de Pernambuco para o reflorestamento da Caatinga, que sofre com a desertificação. Gestos como esse deveriam ser seguidos por todos os Estados de todos os países do mundo para evitar a extinção dos seres vivos do nosso devastado planeta.

Cláudio de Melo Silva, por e-mail

RESPOSTA DO DENTRAN

Com relação ao comentário de Douglas Lobato, publicado na Voz do Leitor do dia 1º de maio, o Detran-PE informa que, para ter acesso ao processo do usuário, necessita do número do protocolo e ou do CPF do requisitante. Ele também pode entrar em contato pelo telefone (81) 3184 8094 para obter mais informações sobre o andamento do processo.

Da assessoria de imprensa