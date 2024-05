VOZ DO LEITOR, 5/5: Jogo de empurra-empurra em relação a poda de árvore

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Já ligamos para prefeitura do Recife/Emlurb e para Neoenergia de Pernambuco para podar uma árvore onde seus galhos sacodem fios de alta tensão. A resposta da Emlurb é de que a responsabilidade é da Neoenergia como, também, a Neoenergia diz que a responsabilidade é da Prefeitura do Recife. Tudo indica que haverá, brevemente, um curto circuito e todo quarteirão ficará sem energia. A árvore fica próximo ao número 45 da Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Maria José, por e-mail

ROUBO DE FIOS

Fiação é alvo falso para furtos, como na Santos Dumont, no Recife - IZABEL WANDERLEY/VOZ DO LEITOR

É impressionante como os vândalos roubam livremente sem que a Prefeitura do Recife, a Neoenergia, a Polícia e as Concessionárias de telefonia não façam absolutamente nada para acabar com essa situação lamentável e degradante, além de perigosa. Tem que haver uma solução para essa bagaceira!

Izabel Wanderley, por e-mail

PARQUE NA ZONA OESTE DO RECIFE

Nós, moradores da Caxangá, também queremos nosso Parque, a exemplo dos diversos bairros que possuem, até mais que um.

Paulo Gabardo, por e-mail

PRAÇA ALAGADA

A Praça Adauto C. de Araújo, no Cordeiro, que teve o entorno pavimentado há pouco tempo, quando chove, a exemplo de tantos outros lugares no Recife, fica alagada. Não sei dizer se foi erro no projeto ou serviço mal feito. E o período das chuvas só está começando, com a palavra a Prefeitura.

Baltazar Lima, por e-mail

MINI LIXÃO

Atenção, prefeitura da cidade de Olinda. Um mini-lixão está situado na Rua José Augusto da Silva Braga, próximo ao número 362. Caso não tome providências urgentes, teremos instalado um lixão oficial. Vamos trabalhar, senhor prefeito.

Edson Barreto de Souza, por e-mail