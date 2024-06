Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais um inverno sem soluções

Será que vamos de novo esse ano escutar das autoridades públicas a famosa frase: "choveu num dia, o que era para ter chovido o mês inteiro", como a eterna desculpa para incompetência crônica em resolver o problema que acontece todo inverno no Recife? Vai acontecer isso, não precisa ser profeta ou vidente. É uma certeza. E ocorrerão alagamentos, deslizamentos de barreiras, prejuízos materiais imensos e mortes. Tanto aqui no Recife, como em outras cidades do Estado. A engenharia já dispõe de soluções que são aplicadas em outras cidades pelo mundo, que também sofriam com problemas decorrentes de chuvas fortes. E, se não resolveu por completo o problema, diminuiu em muito os prejuízos e perdas de vidas humanas e materiais. Por que não copiar o que já tem lá de fora, que já foi testado e deu certo? Ficaremos eternamente reféns da incompetência dos gestores públicos?

Sérgio Lisboa, por e-mail

Trânsito em Olinda

Venho solicitar a Prefeitura de Olinda que coloque dois ou mais agentes de trânsito na Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, entre a ponte do Janga e a entrada de Rio Doce, no horário das 6h às 8h, pois quem vem no sentido Recife/Janga é obrigado desviar das inúmeras motos que trafegam na contramão. Espero que não seja necessário acontecer um acidente para que a Prefeitura tome providências e atenda a esse pedido.

Airton Júnior, por e-mail

Obras paradas em toda cidade do Recife

A cultura das empresas brasileiras, como também, do poder público, é contrária da nação nipônica. Enquanto essa última se preocupa em finalizar suas obras rapidamente, com equipes trabalhando 24h ininterruptamente e finais de semana; aqui no Brasil, na contramão, algumas empresas como: Compesa, Copergás e a Prefeitura do Recife/Emlurb não estão nem um pouco preocupadas em finalizar suas obras rapidamente. Leva semanas e até meses para se concluir. Abre-se buracos, pelas ruas e avenidas por todo o Recife, para depois ver se tem peça de reposição como essa obra na Rua Maria Carolina, no bairro de Boa Viagem, há semanas aberta e sem conclusão. Alô, Copergás, terminem o que vocês começaram.

Wilson Vieira, por e-mail

Insulina negada

Após decisão judicial, o Estado é obrigado a me fornecer insulina lantus, algo que vem ocorrendo desde o governo de Eduardo Campos. Entretanto, Raquel Lyra, em quem votei, informou via unidade judicial que não vai mais cumprir a ordem judicial. Dependo desta insulina lantus, assim como todos diabéticos. Tenho 77 anos e apelo pelo bom senso da governadora.

João Guilherme, por e-mail

Mortes no trânsito

O JC desta quarta-feira (29) mostrou o terrível quadro de mortes no trânsito por quem utiliza motocicletas. Além da falta de educação no trânsito, essas mortes evidenciam uma coisa: a falência do transporte público na Região Metropolitana do Recife. Lamentável.

Djair Neto, por e-mail

Aplicativo Sou Gov

Quando se esperava que a criação de um aplicativo (Sou Gov) viesse facilitar a vida dos pobres contribuintes, na verdade trata-se de um labirinto tortuoso para os que são obrigados a procurá-lo como eu. Sou servidor público aposentado e tento, sem conseguir acesso, ao famigerado aplicativo... Na tentativa de fazer minha declaração de imposto de renda para satisfazer o voraz apetite do tal leão faminto por meu salário. São tantas e tão absurdas as exigências, que parecem um filme de terror contra indefesos e octogenários assalariados como eu.

Sylvio Belém, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta ao questionamento do leitor Fábio de Santana, a Compesa informa que esteve, no último domingo (27), no residencial Mirante do Vale e não identificou situação de falta de água no local. O calendário de abastecimento vem sendo cumprido, uma vez que não foi realizado qualquer serviço de manutenção que pudesse ter afetado o fornecimento de água do habitacional nas duas últimas semanas. Em todo caso, no próximo abastecimento da área, uma equipe retornará ao residencial para acompanhar o ciclo de distribuição. A Compesa aproveita para reforçar a importância de os moradores notificarem à empresa as situações de desabastecimento por meio dos canais de atendimento (site, aplicativo ou 0800 081 0195) para que as análises e providências sejam adotadas com maior rapidez.

Assessoria de Imprensa