Segurança nos parques e praças

É muito interessante a iniciativa do prefeito João Campos de construir novos parques e praças no Recife. A cidade fica mais bonita e as pessoas se sentem mais estimuladas a praticar atividades físicas ao ar livre. Porém, é preciso investir mais em segurança nesses locais abertos para que as pessoas possam frequentá-los sem medo. Não acredito que os guardas municipais sejam suficientes, por isso, cabe ao governo do Estado também proporcionar mais policiamento nas ruas para evitar, por exemplo, episódios de assaltos, como já ocorreram no Parque Capibaribe, nas Graças.

Sara Lemos, via redes sociais

Antiga sede do Liceu de Artes e Ofícios abandonada

Impressiona o estado de abandono do belíssimo e emblemático prédio da antiga sede do Liceu de Artes e Ofícios. Inúmeras notícias davam conta de que seria criado um centro cultural no local, também já falaram em salas de cinema. No entanto, o fato é que o abandono tomou conta do prédio. Enquanto isso, o prédio fica sem revitalização e em péssimo estado.

Wlademir de Moura, por e-mail

Propaganda diferente da realidade

Fico impressionada com as propagandas apresentadas pelos governantes. No Recife, por exemplo, a violência urbana não é abordada nas campanhas, mas a sociedade sofre todos os dias com a insegurança. A educação pública que tanto exaltam, na prática, deixa a desejar... Começando com a falta de condições dadas aos aguerridos professores (as), que sofrem com míseros salários. Além da falta de fardamento, merenda, materiais escolares e infraestrutura precária, com muitos alunos tendo aula no calor. Ou seja, uma realidade bem diferente das propagandas eleitorais.

Mariana Soares, via redes sociais

Trabalhador sem equipamento de segurança

Passando pela Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, em direção ao Colégio Santa Maria, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, observei um trabalhador usando um martelete rompedor para quebrar a calçada, mas sem utilizar os chamados equipamentos de proteção individual, ou seja, sem as luvas, óculos e capacete. O que chamou mais atenção foi o barulho. Para quem só está passando já é infernal, imagine para o trabalhador que utiliza a ferramenta durante oito horas diárias, de segunda à sexta-feira e sem uma proteção nos ouvidos. A calçada está sendo refeita por construtora para a construção de dois prédios. Espero que o DRT tenha conhecimento e tome as providências para exigir os equipamentos obrigatórios.

Érique Medeiros, por e-mail

Semáforos desnecessários



No Grande Recife existem muitos semáforos, até aonde não existe a necessidade. Um exemplo está localizado na bifurcação entre as Ruas Henrique Dias e Dom Bosco, no bairro da Boa Vista. Ao invés do semáforo, bastaria prolongar a colocação dos tachões na pista de rolamento à direita.



Cláudio de Melo, por e-mail

Uso indevido das ciclovias

Já virou rotina aqui pela Zona Norte do Recife. Não tem um dia que eu pedale pela ciclovia para não me deparar com motoristas e motociclistas invadindo o espaço dos ciclistas. Desta vez, o flagra foi na Rua Sebastião Alves, próximo ao cruzamento com a Estrada do Arraial, no bairro da Tamarineira. Quando não utilizam a ciclovia para sair do congestionamento, usam para embarcar e desembarcar os passageiros, no caso dos motoristas de aplicativo. Até quando isso será permitido, CTTU, Detran e demais órgãos?

Anderson Stevens, via redes sociais

Fiação de postes

É preciso ficar alerta aos fios de alta tensão soltos por todos os lados na cidade do Recife. Em todos os bairros, seja área nobre ou subúrbio, o que mais se vê são fios desencapados soltos devido aos postes sem manutenção. O risco do cidadão recifense levar um choque é ainda pior nessa época de chuva. O que está acontecendo Neoenergia Pernambuco? Além do risco que corremos, a nossa cidade fica feia e com aspecto de descuidada.

Luiz Silva, por e-mail