Absurda PEC da privatização das praias

O único lugar em que pobre e rico frequentam por igual é a praia. A natureza é um bem de todos. Deus que criou toda a beleza natural para todos e não para alguns. Essa PEC que está em discussão no Senado é uma aberração. Ao extinguir os ditos "terrenos de marinha" e transferindo para ocupantes particulares, estados e municípios é, sim, uma forma de privatizar. Se um particular tem a posse e a propriedade de um terreno litorâneo, ele poderá simplesmente fechar o acesso a determinadas faixas de areia da praia. Já vemos isso com os inúmeros resorts por aí, que sonham (e alguns até conseguem de maneira irregular) proporcionar aos seus hóspedes um lugar "exclusivo", sem que a população possa desfrutar daquele espaço em frente aos glamorosos hotéis. Por disso, diante dessa aberração, não a essa PEC da privação das praias.

Calçada revitalizada, mas canteiro abandonado

Com a revitalização das calçadas em algumas ruas do Recife, também foram criados vários canteiros que embelezariam ainda mais essas ruas. Mas, para isso, precisaria que fossem bem cuidados, algo que não tem acontecido, já que o abandono é visível e torna o ambiente horrível. Um bom exemplo disso pode ser visto na Rua Dom Sebastião Leme, no bairro das Graças. Prefeitura, não abandone uma obra tão bonita.

Criminalização das drogas

A criminalização das drogas é uma solução simplista adotada por aqueles que não querem enfrentar a complexidade real desse problema. Em vez de abordar as raízes sociais, econômicas e de saúde pública que alimentam o uso e o tráfico de drogas, optam por uma abordagem punitiva que não resolve as causas subjacentes. Essa estratégia apenas sobrecarrega o sistema prisional, estigmatiza usuários e perpetua ciclos de violência e exclusão social. Para efetivamente lidar com a questão das drogas, é necessário investir em políticas de prevenção, educação, tratamento e reabilitação, abordando o problema de forma holística e humana.

Banho de água suja

É um absurdo esses motoristas de ônibus que não têm respeito pelos passageiros. Nesse período de chuva várias poças d'água se formam próximos ao meio-fio e também em frente aos pontos de ônibus. Diariamente vejo motoristas dirigindo em alta velocidade e dando um verdadeiro banho nas pessoas que estão na calçada. Muitos estão indo ao trabalho ou à aula e são agredidos com essa falta de humanidade. Apesar disso (veículo que molhar pedestres com água suja) ser uma infração que constar no Código Brasileiro de Trânsito (CTB), resultando em multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira, infelizmente essa punição nunca é aplicada pelos órgãos fiscalizadores de trânsito. Então, que o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano ou a Urbana-PE oriente esses profissionais a terem mais respeito e cuidado nos dias de chuva. A população já é sofrida e ainda é obrigada a passar por essa humilhação.

Lambe-lambes emporcalham postes do Recife

Há décadas que cartomante contribui para emporcalhar os postes da cidade do Recife sem ser importunada. Os lambe-lambes possuem nome e telefone, o que falta para a Prefeitura do Recife multar essa senhora?

Vexame do Náutico

Nem nos meus piores pesadelos imaginei assistir o meu clube de coração proporcionar um vexame como esse contra o São José (RS), na noite da última segunda-feira (3). Com todo respeito àquele clube, aos seus torcedores e à população Gaúcha que passa por momentos de dificuldades com as inundações do Guaíba, mas não podia perder para o último colocado na tabela e que estava há vários dias sem treinar em função das ocorrências do estado. O Timbu apresentou um futebol que não tem classificação, parecia um pega na rua. A que ponto colocaram o outrora glorioso Clube Náutico Capibaribe.

Neymar x Vini Jr.

Ambos tiveram origem humilde: Um tornou-se milionário, avesso às causas sociais e envolvido em negócios nebulosos. Como jogador é polêmico e não conseguiu grandes títulos. O outro é vítima de sórdida perseguição racista, enfrentou de cabeça erguida sem se abater e acaba de conquistar pela segunda vez a Champions League, inclusive, marcando gols nas duas decisões no torneio que é considerado o mais importante de clubes do mundo. Esse é o perfil de Neymar e Vinícius Júnior. Por qual dos dois você torce?



