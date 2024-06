Laboratório Central em crise

O Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (LACEN-PE) vem passando por vários problemas estruturais e funcionais. Apesar do esforço da direção em resolvê-los, o Estado não vem se preocupando. Atualmente, não há estímulo financeiro, faltam alguns materiais, quase não existem mais servidores diaristas efetivos e vários profissionais saíram sem substituição. Em todos os lugares chegam profissionais, menos no LACEN-PE, o que estressa quem fica e dificulta uma resposta aos surtos de doenças.

Marco Dowsley, por e-mail

Restituição IRPF 2024

Clientes que optaram por receber suas restituição do IRPF 2024 pela Caixa Econômica Federal, até o presente momento, não teve creditado os respectivos valores. Foi pedido a chave PIX por recomendação da Receita Federal. Isto é uma forma de constrangimento pela instituição bancária. Qual a recomendação do Ministério Público, PROCON, Banco Central e órgãos que têm a responsabilidade de fiscalizar o bom andamento dos serviços financeiros aos cidadãos.

Valter Rocha, por e-mail

Vazamento de água e roubo de hidrômetro

Há mais de quinze dias os vândalos roubaram o hidrômetro localizado na calçada da Avenida Dezessete de Agosto, nº 1387, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. O desperdício de água tem sido enorme. Peço a Compesa que compareça ao local e faça a devida manutenção.

Izabel Wanderley, por e-mail

Auxílio no trânsito

Solicitamos ao DER-PE para disponibilizar dois agentes para auxiliar a população do Sítio Fragoso, em Paulista, na travessia no período da noite, uma vez que os veículos particulares estão utilizando o corredor exclusivo de ônibus em função das obras da PE-15. Os riscos de acidente são enormes.

Luiz Henrique, por e-mail

Riscos nos procedimentos estéticos

Escolher procedimentos estéticos baseando-se em recomendações de redes sociais ou influenciadores pode ser extremamente perigoso e até fatal. Vários casos noticiados confirmam os riscos associados a seguir conselhos de pessoas sem qualificação médica adequada. Influenciadores frequentemente promovem procedimentos sem considerar os perigos ou sem compreender completamente os possíveis efeitos colaterais. Além disso, muitos deles não são especialistas no assunto, o que aumenta as chances de ocorrerem complicações graves. É essencial consultar profissionais de saúde qualificados e buscar clínicas reconhecidas para qualquer tipo de intervenção estética. A busca pela beleza não deve comprometer a segurança e a vida das pessoas. A conscientização sobre esses riscos é vital para evitar tragédias evitáveis.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Placas obsoletas

Não tem um secretário do Governo Estadual ou da Prefeitura do Recife que tome uma atitude de remover essas placas espalhadas por toda a capital? Aqui no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul, por exemplo, tem cinco delas por toda a orla apontando o Terminal Integrado de Passageiros (TIP) e Arena de Pernambuco para o bairro de Brasília Teimosa. Quando na verdade o Terminal Integrado de Passageiros (TIP) está na divisa com o município do Jaboatão dos Guararapes, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, distante a 20 quilômetros de Boa Viagem, enquanto que o estádio de futebol está no município de São Lourenço da Mata. Tem tantas outras placas espalhadas pelos bairros do Pina e até na Avenida Agamenon Magalhães, próximo ao bairro do Espinheiro. Não justifica, hoje, essas sinalizações com tantos aplicativos de localização. Essas placas são obsoletas e deixam a orla mais feia. Alô, CTTU, peço que retirem tais placas.

Wellington Monteiro, por e-mail

Planos de saúde

O reajuste dos planos de saúde individuais serão reajustados em até 6,9%. No entanto, as operadoras não fazem mais, obrigando a realização de planos empresa, que teve reajuste no início do ano de 25%. Isto é um assalto que penaliza os usuários; pior, sem nenhuma defesa.

Sylvio Belém, por e-mail