Árvores sem poda e ruas escuras

Caminhar pelas Ruas Almeida Cunha e Afonso Pena, no entorno da Universidade Católica de Pernambuco, tem sido motivo de muitos transtornos. Mesmo com a ronda policial - poucas, por sinal -, a redondeza é escura e esquisita, gerando medo para estudantes e trabalhadores da região. Muito dessa sensação é por conta da péssima iluminação pública, que não possui luz de LED. Para piorar, as árvores das ruas citadas estão sem poda e encobrindo os postes. Peço que a Emlurb realize o serviço de podagem com urgência.

Luiz Silva, por e-mail

Sinal de pedestres arrancado do lugar

O sinal de pedestres, localizado próximo ao viaduto da Avenida João de Barros, no bairro de Santo Amaro, caiu ou simplesmente foi arrancado por algum vândalo. Mesmo no chão, ele ainda estava funcionando, pois a fiação não foi danificada. Peço que a CTTU possa acionar uma equipe para fazer o devido reparo e recolocar o sinal no devido lugar.

Rafael Batista, por e-mail

Sinal de pedestres arrancado - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

Acesso proibido

Os sócios do Clube de Campo mais antigo e tradicional de Pernambuco, Sítio do Pica-Pau, e de dezenas de outros clubes, fábricas e moradores da Mumbeca, em Paulista, estão sendo prejudicados com a proibição do acesso à estrada em baixo do viaduto da BR-101. Isso tem obrigado os motoristas a irem até o viaduto de Caetés para fazer o retorno e entrar na citada estrada. Uma solução técnica de engenharia seria construir uma mão inglesa, com aproximadamente 100 metros, para permitir o giro à direita na alça da BR-101, de quem vai para estrada do Pica Pau. O custo seria irrisório e facilitaria a vida de centenas de pessoas que por ali passam.

Amaro Silva, por e-mail

Privatização das praias

Os deputados e senadores estão querendo privatizar as praias, tentando cercear o direito do povo de usufruir do único lazer gratuito para o pobre, deixando assim para os seus eleitores somente os mangues para que eles possam tomar banho de lama, junto com os caranguejos. É muita cara de pau.

Cláudio de Melo, por e-mail

Serviço militar

Trabalhei 36 anos no Serviço Militar e sei que, anualmente, o Brasil alista 2 milhões de jovens e só incorpora 85 mil. Acredito que, com o alistamento militar feminino, deveria alterar a Constituição e tornar o Serviço Militar masculino voluntário ao invés de obrigatório. Com certeza ainda teríamos um grande número de jovens no chamado excesso de contingente.

Sérgio Cunha, por e-mail

Calçada nada legal

A Prefeitura do Recife promove por toda cidade a ação 'Calçada Legal'. Porém, na Avenida Conde da Boa Vista, os pedestres não estão achando nada legal as calçadas do centro da cidade. Estão cheias de buracos, com as pedras se soltando e acumulando até lixo. Espero que a gestão municipal mande fazer a devida manutenção para evitar um acidente com as pessoas que andam pelo centro.

Genival Paparazzi, por e-mail

Calçada nada legal - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Resposta da Compesa

Em resposta à leitora Izabel Wanderley, a Compesa informa que não tinha conhecimento sobre vazamento pendente há mais de 15 dias na Avenida Dezessete de Agosto, número 1387, em Casa Forte. A solicitação do serviço só foi registrada na última quarta-feira (5) por meio do canal de atendimento da empresa. Uma equipe esteve na quinta-feira (7) no local e executou o reparo do vazamento no ramal predial, localizado próximo à caixa de proteção do hidrômetro.

Assessoria de Imprensa