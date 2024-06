Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia feita por leitor é no pátio da feira do bairro de Rio Doce

Assaltos a ônibus

Esse crescimento do número de assaltos a ônibus no Grande Recife é muito simples de explicar: a governadora, o prefeito, os deputados estaduais e muito menos alto escalão da Polícia Militar andam de ônibus. Logo, não existe interesse de acabar com os assaltos a ônibus, pois essas pessoas não são afetadas. Quem utiliza transporte público são os sofridos trabalhadores.

Gilson Carvalho, via redes sociais

Transportes públicos sucateados

O metrô do Recife está extremamente sucateado. Além disso, o sistema de transporte público pernambucano está sem investimento há décadas. Todos os dias o que vemos nas ruas são transportes completamente lotados e quentes. Durante a pandemia tiraram o ar-condicionado e, até hoje, estão empurrando com a barriga e não repõem esse conforto térmico para os trabalhadores. Sem esquecer das constantes quebras e atrasos.

Cleiton Pereira, via redes sociais

Galeria de água pluvial obstruída em Olinda

No sábado (8), o pátio da feira do bairro de Rio Doce, em Olinda, estava da forma como mostra a foto - com alagamentos. O prefeito de Olinda, professor Lupércio, precisa mandar desobstruir as galerias de águas pluviais do lugar. Nesse período chuvoso, a situação pode agravar caso o serviço não seja realizado no local.



Cláudio de Melo, por e-mail

Galeria de água pluvial obstruída em Olinda - CLÁÚDIO DE MELO / VOZ DO LEITOR

Desmatamento

Gostaria de relatar dano ambiental recorrente em época de eleição. Na subida da ponte do Janga, do lado esquerdo sentido Janga /Recife, por trás do quartel da Polícia Militar, estão desmatando a área de mangue e invadindo com a convivência dos políticos que nada fazem. Estão degradando cada vez mais o pouco que temos de área preservada.

Gedeão Mafra, por e-mail

Linha suspensa nos finais de semana

Atenção, Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano: gostaria de entender qual a justificativa de a linha 2402 - Parque Capibaribe Caxangá - não funcionar aos sábados e aos domingos, causando prejuízos à população.

Fábio Santana, por e-mail

Serviço mal feito

A Neoenergia Pernambuco trocou alguns postes da Rua Paulino Gomes de Matos, nas Graças/Aflitos, e deixou a bagaceira no local. Metralhas, fios e calçadas esburacadas. Por que não fazem o serviço completo? Peço a Neoenergia e a Emlurb que façam os consertos necessários, além de limpar o local.

Izabel Wanderley, por e-mail

Serviço mal feito - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

São João

Nada contra a contratação de artistas de fora para participar de eventos culturais em Pernambuco - Carnaval e São João -, agora, permitir que artistas de outros estados, como aconteceu em Caruaru neste São João, onde o baiano Carlinhos Brown fez a abertura das festividades, aí acho um absurdo. Afinal, as festas juninas são uma tradição pernambucana e só caberia aos nossos artistas participar desse evento inicial. Caruaru sempre teve a marca de ser a Capital do Forró, mas se tomar cuidado, corre o risco de perder esse título.

Marco Barros, por e-mail