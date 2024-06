Tampa de bueiro quebrada coloca motoristas em risco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Trânsito travado em Jaboatão dos Guararapes



Faço um apelo ao prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Luiz Medeiros, para intensificar a fiscalização de trânsito na Rua Criciúma na altura da entrada da comunidade Sovaco da Cobra, em Barra de Jangada. Todos os dias, no horário de pico, as duas faixas estreitas e mal sinalizadas da via, são transformadas em estacionamento de veículos por aplicativos e microonibus do sistema complementar. Penso que a presença de apenas um agente de trânsito e a revitalização do local, com uma abertura de espaço nos dois lados para que os ônibus possam pegar os passageiros, resolverá esse absurdo diário que atrasa a vida do jaboatonense pagador de IPTU.

Fábio Júnior, por e-mail

Tampa de bueiro quebrada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva

Na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, várias tampas de galerias/bueiros estão muito desniveladas e algumas até com a tampa de ferro quebrada. Isso é muito perigoso para os motoristas e pedestres, uma vez que danifica o carro, causa acidente quando o veículo precisa ser desviado e o barulho causado a cada carro que cai nessas armadilhas é horrível. Peço a Emlurb ou Compesa que tome providências e substitua essa tampa no semáforo da Smart Fit com a Praça dos Cachorros, na Rosa e Silva.

Izabel Wanderley, por e-mail

Tampa de bueiro quebrada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Capinação na PE-15

Pedimos encarecidamente às autoridades competentes para providenciar a capinação na PE-15, no trecho compreendido entre o Terminal Integrado da PE-15 e o Terminal Integrado Pelópidas Silveira, pois o mato está muito alto e prejudicando a travessia de pedestres.

Marta Cruz, por e-mail

Vitória contra os racistas

A condenação de racistas de Valência pela justiça espanhola é, para Vinícius Júnior, um troféu tão ou mais valioso do que a conquista da Champions League. Agredido e insultado por racistas, ele não se acovardou e os enfrentou com coragem e muita dignidade. Daí, sua afirmação, "não sou vítima, mas algoz dos racistas". Vinícius Júnior nos enche de orgulho e admiração, não só como futebolista, mas também como grande figura humana.



Sylvio Belém, por e-mail

Poste inclinado em Boa Viagem

Esse poste que foi colocado pela equipe da Neoenergia em Pernambuco está inclinando e puxando um pequeno poste do outro lado da rua que ameaça cair. Esse poste foi substituído por um que estava no ângulo correto de 90 graus. Além de deixar as metralhas e a calçada esburacada na Rua Padre Bernardino Pessoa, em Boa Viagem. Quem passa percebe que não foi bem colocado. Pode até a empresa justificar que não tem perigo, mas não convence a ninguém que está no ângulo correto, quando deveria estar a de 90 graus.

Wilson Vieira, por e-mail

Poste inclinado em Boa Viagem - WILSON VIEIRA / VOZ DO LEITOR

Reabitação do Recife Antigo

A Prefeitura do Recife, que deseja ver reabitado o Recife Antigo, deveria incentivar a população de forma mais pragmática, oferecendo imóveis de forma graciosa para quem preencher pré-requisitos estabelecidos, tais como fixar residência no antigo bairro, e outros mais que garantissem essa permanência de forma ambientalmente harmoniosa. A Itália, no intuito de reabitar algumas comunas (mais ou menos correspondentes aos nossos municípios), ofertou, gratuitamente, casas aos pretendentes que depositassem determinada quantia em dinheiro, que logo após a conclusão da reforma do imóvel lhe seria devolvido. Que tal copiarmos, além da pasta, mais essa ideia?

Carlos Alberto, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção à leitora Izabel Wanderley, a Neoenergia Pernambuco informa que enviou, nesta terça-feira (11), uma equipe à Rua Paulino Gomes de Souza, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, e realizou a limpeza do local.

Assessoria de Imprensa