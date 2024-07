Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia do leitor é na Rua Souza Bandeira e na Rua Tomaz Gonzaga, no bairro do Cordeiro. Além da pintura, também há ausência de tachões

Casos de dengue

Estamos vendo o aumento significativo dos casos de dengue. É importante que todos façam a sua parte e não permita a criação de foco do mosquito aedes aegypti. A vigilância precisa ser constante, pois esse vírus é perigoso e pode se tornar ainda mais preocupante quando suas vítimas são crianças e idosos. Não adianta reclamarmos dos políticos, quando a responsabilidade for nossa, cabe a população fazer sua parte.

Renata Barros via redes sociais

Pintura de ciclofaixa se apagando e desrespeito de veículos ao espaço

A Rua Souza Bandeira, no bairro do Cordeiro, possui uma ciclofaixa devidamente sinalizada, pintada em vermelho (apesar da pintura desgastada) e com tachões, até a Rua Tomaz Gonzaga. Recentemente, a CTTU/Prefeitura do Recife fez a sua interligação com a ciclofaixa da Avenida Maurício de Nassau. O problema é que esse pequeno trecho implantado segue o novo padrão da CTTU, onde priorizam a economia em detrimento à segurança do ciclista, em que apenas uma linha vermelha e branca é pintada no chão, que em poucas semanas já se apaga. Resultado, ninguém percebe que aquilo é uma ciclofaixa e o desrespeito impera, não sendo incomum o estacionamento de carros no local. Prefeitura do Recife e CTTU, façam alguma coisa.



Wlademir de Moura, por e-mail

Pintura de ciclofaixa se apagando e desrespeito de veículos ao espaço - WLADEMIR DE MOURA / VOZ DO LEITOR

Hospitais públicos

O Hospital Barão de Lucena, no bairro da Iputinga, está se acabando. Infraestrutura horrível e sem condições de receber os pacientes. Fora os outros hospitais públicos do Estado, que seguem pelo mesmo caminho: Hospital Otávio de Freitas, em Tejipió; Hospital Getúlio Vargas, em San Martin; sem falar na principal unidade hospital do Nordeste, o Hospital da Restauração, que está entregue a própria sorte. Deus tenha piedade de quem precisa ser internado nele. Infelizmente, o governo gasta dinheiro com obras desnecessárias e relegam melhorias para a saúde pública.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Moab Silva, via redes sociais

Avenida Pan Nordestina

Está terrível para atravessar na Avenida Pan Nordestina nas medicações da Cohab. Espero que não se esqueçam de fazer a calçada do outro lado para que os pedestres possam atravessar e aumentar o tempo do sinal vermelho. Isso porque, para uma pessoa sem restrição nenhuma já está difícil para atravessar, imagine uma pessoa com mobilidade reduzida ou um idoso? É simplesmente impossível. Esse é um dos trechos que mais têm acidentes, principalmente, na faixa do meio sem iluminação e que os motoristas de ônibus não respeitam a sinalização.

Maria Celeste, via redes sociais

Segurança pública precária

A segurança pública em Pernambuco está um horror, mas a governadora só sabe falar de obras. E os assaltos, assassinatos, latrocínios e homicídios? A violência só aumentando no Estado, pois as condições da segurança pública está péssima e sem investimentos. Uma vergonha a situação da Polícia Civil de Pernambuco... Tendo de entrar em greve para buscar melhores condições de trabalho e, ainda assim, sendo obrigados a trabalharem em condições precárias. Ou se investe em segurança, ou a bandidagem seguirão dominando tudo.

Thiago Santos, via redes sociais

Rio Beberibe

O Governo de Pernambuco e as Prefeituras deveriam tomar alguma providência em relação ao Rio Beberibe. É necessário realizar, urgentemente, um serviço de drenagem e limpeza no rio; pois, quando chove, é o maior transtorno com inundações e ruas completamente alagadas, principalmente os bairros do Porto da Madeira, Cajueiro e Peixinhos. Esse é um problema crônico que já se arrasta há anos e, até hoje, sem solução efetiva, apenas paliativos.

Francisco Raposo, por e-mail

Abandono da Praia de Catuama

Total descaso na Praia de Catuama, em Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco. Os moradores enfrentam no invernos total descaso da Prefeitura, sendo expostos a muitas poças de lama, valas e caixas de esgoto abertas, matagal enorme, ausência da coleta de lixo e, consequentemente, o surgimento de mosquitos da dengue e de animais peçonhentos. Cobramos uma ação da Prefeitura de Goiana para promover as devidas melhorias. Queremos investimentos em infraestrutura e saneamento básico.

Vânia América, por e-mail

Abandono da Praia de Catuama - VÂNIA AMÉRICO / VOZ DO LEITOR

Pular catraca

Fico impressionada como, diariamente, várias pessoas pulam a catraca do ônibus sem pagar passagem. Apesar das câmeras que existem nos coletivos, de nada servem, pois nenhum desses infratores se intimidam. Não há fiscalização alguma. Homem, mulheres, adolescentes, ninguém está nem aí. Isso quando não entram pela porta traseira, muitas vezes atropelando as pessoas que estão descendo a escada. Deveriam colocar uma daquelas catracas de antigamente, que iam do teto ao piso. Isso já dificultaria a ação dessas pessoas que tentam levar vantagem.

Juliana Melo, via redes sociais