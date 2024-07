Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Assaltos constantes no Recife

Quando todos que forem vítimas de assaltos em coletivos ou nas vias públicas, por exemplo, entrarem na justiça contra o Estado para pedir ressarcimento dos prejuízos, tenho certeza que teremos mais policiais circulando na capital pernambucana. E, na próxima vez que eu for vítima e tiver um outro bem subtraído, vou atrás do ressarcimento levando ao judiciário o boletim de ocorrência, notas fiscais e vídeos de câmeras de segurança como provas. Custa nada tentar.



Érique Medeiros, por e-mail

Jaboatonenses cobram calçamento de vias públicas

A Rua Grupiara, no bairro de Barra de Jangada, é mais uma das centenas em Jaboatão dos Guararapes sem calçamento. Enquanto isso, os contribuintes do IPTU de nossa cidade todo ano trava um conflito moral e psicológico entre a decisão de pagar imposto caro e viver na lama, ou não pagar como forma de protesto pelo desleixo da gestão municipal com os moradores do bairro.

Fábio Júnior, por e-mail

Falência da educação pública de PE

O ex-governador Eduardo Campos conseguiu implantar uma educação integral e técnica em Pernambuco e que foi se expandindo e se aperfeiçoando com o passar dos anos. Entretanto, a governadora eleita por comoção vem acabando com essa conquista da população, exonerando e realizando trocas nas secretarias sem levar em conta os serviços prestados pelos atuais profissionais. Agora trouxe um secretário de Educação de outro estado, desse jeito vai acabar com a educação pública de vez.

Rômulo Alves, por e-mail

Fundef

Com a posse do novo Secretário de Educação de Pernambuco, espero mudanças nos responsáveis pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Colocando pessoas competentes para solucionar vários problemas relacionados aos pagamentos.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Sérgio Cunha, por e-mail

Conta de energia mais cara

As pessoas estão sem entender qual o motivo da mudança das sobretaxas da energia elétrica que passará de verde para amarelo. A conta de luz terá um acréscimo R$ 1,88 a cada 100 kH/w consumidos a partir desse mês. E, um dos motivos desse aumento, são os furtos/desvios que vem ocorrendo diretamente nas linhas de transmissão de energia.



Wellington Monteiro, por e-mail

Riscos de trafegar na PE-60

A população que frequenta as praias de Serrambi, Tamandaré, Carneiros e São José da Coroa Grande, seja pernambucanos ou turistas que circulam pela Rota do Sol/ Rota dos Corais, na PE-60, apelam para que Governo do Estado tome medidas urgentes para sanar os riscos com os alagamentos, lama, falta de acostamento e sinalização na referida via que leva para o Litoral Sul de Pernambuco. Os problemas só agravam com as chuvas.

Yara Toscano, por e-mail

Riscos de trafegar na PE-60 - YARA TOSCANO / VOZ DO LEITOR

Cachês artísticos

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, que era uma excelente fiscalizadora das contas públicas no governo Paulo Câmara, precisa averiguar porque a FUNDARPE paga os cachês das atrações artísticas muito superiores aos que são pagos por aqueles que trabalham com esse tipo de evento. Estão inflacionando o mercado? Se pagassem menos, sobraria dinheiro para as obras públicas.

Cláudio de Melo, por e-mail