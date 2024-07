Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O trânsito é livre para os motoristas que trafegam pela Avenida 17 de Agosto, no sentido Museu do Homem do Nordeste/ Parque Jardim do Poço

Parques inaugurados sem acabamentos

Estive nos dois parques recém-inaugurados na Zona Norte do Recife, neste final de semana: da Tamarineira e do Poço da Panela. Diante do prazo eleitoral para a participação do prefeito (candidato a reeleição) na entrega de obras públicas, os dois equipamentos foram inaugurados às pressas e, com isso, ficou evidente algumas falhas e serviços por fazer, a exemplo das placas de grama soltas, ausência de grades no entorno de todo parque e, pasmem, também não vi nenhum guarda municipal no domingo (7) pela manhã no Parque Jardim do Poço. Espero que os devidos acabamentos sejam realizados nos próximos dias, antes que os dois equipamentos se deteriorem em tão pouco tempo.

Carolina Reis, por e-mail

Mudança em sinal de trânsito no Parque Jardim do Poço é necessária

Esse final de semana foi inaugurado o Parque Jardim do Poço, entre os bairro de Casa Forte e Poço da Panela, na Zona Norte do Recife. E, para mim, que sou morador da região, ficou evidente a necessidade de a CTTU rever o sinal de trânsito na esquina da Rua Oscar Ferreira com a Avenida 17 de Agosto, pois a movimentação de pedestres, ciclistas e veículos estacionados ao redor do parque aumentou significativamente. Os motoristas que trafegam pela Avenida 17 de Agosto, no sentido Museu do Homem do Nordeste/ Parque Jardim do Poço, não têm obrigação de parar no sinal, pois o trânsito é livre. É preciso rever isso e colocar nova sinalização antes que os acidentes ocorram. Há muitos pais com crianças no local e que precisam de um sinal para atravessar a via.

Luiz Silva, por e-mail

Mudança em sinal de trânsito no Parque Jardim do Poço é necessária - LUIZ ADRIÃO / VOZ DO LEITOR

Seleção brasileira sem comando

A seleção brasileira virou motivo piada mundial. As seleções já não respeitam mais o uniforme canarinho, que sempre se impôs em todos os gramados e contra quem jogasse. Essa foi uma das piores atuações do Brasil em competições oficiais. Um fiasco total nessa Copa América… Quatro jogos e apenas uma vitória, contra a fraquíssima paraguaia, além de empates contra Costa Rica, Colômbia e Uruguai. Este último nos eliminou nos pênaltis, mesmo com um jogador a menos nos últimos 20 minutos de jogo. Para piorar o vexame, Dorival Júnior simplesmente foi excluído da roda dos jogadores antes das cobranças das penalidades, mostrando claramente que os jogadores não o enxergavam como líder. Basta lembrarmos das cobranças de pênalti contra a Holanda, na Copa de 1998, com Zagallo vibrando e motivando todos os atletas. Passando confiança para Taffarel. Enquanto isso, Dorival ficou levantando o dedo para tentar falar com os atletas. Uma vergonha!

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Lucas Holanda, por e-mail

Carros chineses

Mais uma vez, a indústria automobilística brasileira fica na rabeira da inovação tecnológica. Enquanto os chineses investiram pesado nos carros elétricos e até nos híbridos, por aqui se apostava nos motores movidos a combustíveis fósseis e no etanol - com preços caríssimos. Os asiáticos, que de bobos não têm nada, viram uma grande oportunidade de entrar com novas tecnologias automobilísticas por conta de um vazio existente no mercado e começaram a mandar veículos elétricos a preços competitivos, com padrão de acabamento elevado e com itens de série que os fabricantes brasileiros colocam como opcionais a serem pagos por fora. E o que aconteceu? Como sempre, a Anfavea, que reúne os principais fabricantes de carros do Brasil, correu para pedir arrego ao governo exigindo taxação dos veículos chineses. E o consumidor brasileiro que é que vai pagar a conta.

Marco Wanderley, por e-mail

Extravasamento de esgoto

Através desta conceituada coluna já solicitei várias vezes à Compesa para resolver a situação desta caixa de esgoto próxima ao Hortifruti Costa, no bairro do Fragoso, em Paulista. O extravasamento de esgoto já ocorre há meses. Nos dias de chuvas a situação fica ainda pior. Sem falar no odor terrível no local. Peço mais uma vez que seja realizado a desobstrução esse esgoto.



Luiz Henrique, por e-mail

Extravasamento de esgoto - LUIZ HENRIQUE / VOZ DO LEITOR

Gastos públicos

É direito do contribuinte questionar de onde sairá os pagamentos das despesas com o novo secretário da educação de Pernambuco, tais como: moradia e traslados? Será que nós, contribuintes, arcaremos com mais um absurdo desse governo? Será que os ilustres deputados que ganham para fiscalizar essas questões levaram isso em conta?

Rômulo Alves, por e-mail

Armadilha em calçadas na Avenida Conde da Boa Vista

A Prefeitura do Recife insiste em fazer as calçadas com essas pedras soltas. Com isso, não demora muito para acontecer isso que é visto na Avenida Conde da Boa Vista: uma pilha de pedras, buraco e uma armadilha para os pedestres que caminham pelo local. É triste ver o centro da cidade nesta situação de abandono. É preciso revitalizar nosso centro para torná-lo atrativo e seguro novamente.

Genival Paparazzi, por e-mail