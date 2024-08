Assalto e arrastão em Olinda

É uma vergonha o que está acontecendo em Olinda. Os assaltos são constantes na Avenida Getúlio Vargas e não está acontecendo de hoje. Como é que de frente ao Shopping Center não tem policiamento? Nos pontos de ônibus é assalto todo santo dia, além dos arrastões na beira mar. Cadê Guarda Municipal de Olinda? Cadê as rondas da Polícia Militar?



Antônio Oliveira, via redes sociais

Melhorias no centro do Recife

A ideia da Prefeitura do Recife de criar no Centro os mega murais e ainda ofertar um tour por esses locais foi muito boa. Afinal, pelo menos esteticamente, aquele tão degradado território ganhou um novo visual, mas que precisa ser constantemente preservado. Claro que apenas isso não é suficiente para restaurar o Centro do Recife, mas já é um bom começo.

Marco Wanderley, por e-mail

Praça do Jacaré esquecida pela Prefeitura de Olinda

A Prefeitura de Olinda abandonou completamente a famosa e lendária Praça do Jacaré. Palco de muitos eventos e festividades carnavalescas e culturais, frequentada por moradores e turistas. Hoje, o pobre Jacaré não tem mais a fonte d'água e lago onde ele mora. Apenas lixo e desprezo. Peço ao prefeito Professor Lupércio que resolva essa questão que simboliza um dos principais cartões postais de Olinda.

Izabel Wanderley, por e-mail

Decadência do futebol brasileiro

Entrei há poucas em um dos grandes colégios do Recife ali no bairro das Graças e procurei observar se tinha futebol no que restava dos campos. Vi um menino com uma bola, parecia um jogador alemão do século passado: duro, lento, sem raciocínio, sem saber correr com a bola e nem chutar ele sabia com uns 13 anos de idade. Quando no meu tempo, naquela idade, as ruas do Recife se enchiam de crianças dando dribles geniais, gols fantásticos e com o sonho de um dia jogar em algum clube profissional. Fui embora triste e confessando para amigos a tristeza do que fizeram no futebol brasileiro desde o seu nascedouro.

Edjailson Xavier, por e-mail

Fim de obra na Av. Conde da Boa Vista e início de outra

As obras para a troca das placas do asfalto, do lado direito, da Avenida Conde da Boa Vista, duraram 65 dias. Agora vai começar o serviço do lado esquerdo... Será que a Prefeitura do Recife/ Emlurb vai levar mais 65 dias para finalizar as novas obras. Até porque, enquanto isso, a parada do BRT fica fechada.

Genival Paparazzi, por e-mail

Incompetência da diretoria do Sport

A diretoria do Sport mais uma vez mostra a sua incompetência. Discordo frontalmente da demissão do técnico Mariano Soso. É verdade que ele pecou em algumas decisões ao longo da temporada, com escalações questionáveis, substituições durante o jogo equivocadas, mas nos últimos meses ele não tem responsabilidade pela queda de rendimento do time. O Sport perdeu o lateral Pedro Lima, perdeu jogadores importantes lesionados: Romarinho, Rafael Thyere, Barletta, dentre outros... E a diretoria, passiva, não foi ao mercado para reforçar o elenco. A Série B é longa e precisa de um plantel qualificado para manter o fôlego até o final da competição. Será que esses diretores, principalmente Yuri Romão, não aprenderam com os erros do ano passado? Será que vamos ficar mais uma temporada na Segundona?

Lucas Holanda, por e-mail

Insegurança dentro dos ônibus

Andar nos ônibus do Recife é uma aventura. Primeiramente, quando se pega um coletivo conduzido por motorista irresponsável, que anda em alta velocidade, na faixa da esquerda, queimando paradas e sem o menor respeito com os passageiros. Quando não é isso somos obrigados a conviver com a insegurança, com pessoas entrando pela porta traseira sem pagar e outros pedindo dinheiro. Na quarta-feira (24), por exemplo, na linha Avenida Norte Macaxeira, por volta das 16h, subiu um rapaz na Encruzilhada que estava com tornozeleira eletrônica. Ele começou a pedir quantia em dinheiro e quando as pessoas não esboçaram ajudar, ele começou a me encarar, numa tentativa de intimidação. Me senti extremamente insegura e com medo de ser assaltada, já que o ônibus não estava tão cheio. Essa sensação é diária dentro dos transportes públicos do Grande Recife. Não há policiamento, fiscais, nada. Contamos mesmo com a própria sorte.

Renata Santos, por e-mail