Flagrante do leitor foi na Estrada do Encanamento, próximo ao cruzamento com a Estrada das Ubaias, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife

Metroviários insatisfeitos, rodoviários insatisfeitos... Governo nada de investir na melhoria do Metrô do Recife, empresários donos das empresas de ônibus só pensando no lucro e nada de melhorar as condições dos motoristas (que já não contam há anos com o cobrador) e, consequentemente, entregando um péssimo serviço para os passageiros, que pagam caro e usufruem de um transporte precário, atrasado, sujo e perigoso. Até quando a classe trabalhadora vai continuar sofrendo?

Sérgio Pontes, por e-mail

Motociclitas seguem invadindo as ciclofaixas

É impressionante que, da Zona Norte a Zona Sul do Recife, por onde passo, vejo motociclistas transitando de forma irregular pelas ciclofaixas. Não mínima fiscalização quanto a isso. Eles já agem naturalmente, pois sabem que não serão multados. Enquanto isso, os ciclistas seguem correndo risco, pois podem ser atingidos por um desses irresponsáveis. Esse flagrante foi na Estrada do Encanamento, próximo ao cruzamento com a Estrada das Ubaias, no bairro de Casa Amarela.

Francisco Assis, por e-mail

Contratação de técnico errado do Sport

Fico impressionado com a falta de criatividade da diretoria do Sport. Não bastasse o erro de demitir Mariano Soso - que não teve responsabilidade sobre a queda de rendimento do time, já que não tinha elenco forte e perdeu muitas peças -, a direção resolve trazer o ultrapassado Guto Ferreira. Em 2019, o Sport tinha um elenco melhor e mais ajustado (montado no primeiro semestre por Milton Cruz), mas na mão de Guto acabou subindo com dificuldade. Achei péssima a contratação e, acredito, que o Sport não conseguirá o acesso com ele no comando.

Lucas Holanda, por e-mail

Rua sem calçamento e enlameada em Jaboatão

Ainda teimo em aceitar o total descaso pelo qual as ruas do município do Jaboatão dos Guararapes estão passando por parte da atual gestão. Moradores da Rua Mata Grande, no bairro de Jardim Prazeres, apelam ao prefeito Luiz Medeiros para realizar o calçamento da via. Com apenas alguns minutos de chuva, verdadeiras lagoas se formam no logradouro e os veículos dos contribuintes que não têm opção, ficam sem poder circular.

Fábio Júnior, por e-mail

Estações do Bike PE

Na última terça-feira (23), a Tembici concluiu a transferência da estação Tortura Nunca Mais do Bike PE, antes localizada na Avenida Mário Melo (ao lado do TCE-PE), para a Rua Rua João Lira, no mesmo bairro de Santo Amaro. Acontece que na mesma semana também transferiu a estação Cine São Luiz (que ficava ao lado do cinema) para a frente do Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora. Além de ficarem muito próximas, a poucos metros uma da outra, a estação Tortura Nunca Mais foi instalada em um dos trechos mais esquisitos e perigosos do bairro, onde já aconteceram muitos assaltos. A estação Tortura Nunca Mais poderia ficar no próprio calçadão da Aurora, tal qual à do Ginásio Pernambucano; porém, próxima ao monumento que lhe dá nome, defronte ao número 987 da avenida (que já perdeu uma estação, a que ficava defronte à Seplag-PE). Outro empecilho para os usuários do Bike PE é que a região da Avenida Conde da Boa Vista ficou órfã de estações com a retirada da estação São Luiz (já havia perdido a da Rua da Imperatriz anteriormente).

Antônio Toledo, por e-mail

Resposta da Compesa

A Compesa agradece ao leitor Rafael Batista que usou a Voz do Leitor para informar sobre situação de extravasamento de esgoto na Rua Quarenta e Oito, no bairro do Espinheiro, nas proximidades do número 485 e 489. Uma equipe esteve na quinta-feira (25) no local e realizou os serviços de desobstrução da rede coletora de esgoto da área, solucionando a questão. Durante a intervenção, foi constatada a necessidade de uma obra para conserto de um poço de visita (equipamento que pertence ao sistema de esgotamento sanitário), ação que será executado em até 15 dias.

