Usuários de drogas danificaram alambrado que cerca a área localizada no cruzamento da Rua Professor João Medeiros com a Rua Jack Ayres

Violência da PM

Os governantes precisam dar mais atenção ao psicológico dos agentes da Polícia Militar e Civil. Não é de hoje que nos deparamos com notícias assustadoras de policiais atentando contra a vida de esposas, maridos, vizinhos, estranhos na rua... Tudo por causa de desentendimentos, término de relações, dentre outras banalidades. A Secretaria de Defesa Social precisa aumentar os cuidados com o lado emocional dos policiais, pois o que estamos vendo são oficiais despreparados para portarem armas de fogo. O que a sociedade espera da Polícia é segurança, proteção, mas o que ela está recebendo são ameaças, violência e abusos de poder. Infelizmente, a Polícia Militar está cada vez mais descreditada, seja pela incompetência para combater os crimes, seja pelos excessos contra inocentes.

Gabriela Lucena, via redes sociais

Usuários de drogas invadem terreno

Terreno invadido aumenta sensação de insegurança em Boa Viagem

Alô, Polícia Militar! No cruzamento da Rua Professor João Medeiros com a Rua Jack Ayres, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, tem um terreno servindo de abrigo para um grupo de usuários de drogas. Para terem acesso à área, o alambrado foi danificado. Pedimos as autoridades que tomem uma providência, pois os moradores da região não aguentam mais conviver com a insegurança que impera no bairro.

Érique Medeiros, por e-mail

Buraqueira na PE-60

Furei dois pneus em um buraco no último sábado (27), na PE-60. Esta estrada da morte vai continuar provocando vítimas. Dupliquem, cobrem pedágios, mas façam algo que realmente deixe a população segura. Aproveita e conserta também a estrada que dá acesso à Praia de Carneiros, pois está parecendo a lua de tanta cratera.

Marcos Alexandre, via redes sociais

Estrada da morte

O serviço ideal na PE-60 seria a duplicação, com mão dupla; no entanto, a requalificação é urgente. Atualmente, não há acostamentos, muitos buracos, muitas curvas e sem sinalização. Tudo isso tem ocasionado um grande índice de acidentes. É preciso mais responsabilidade e senso de urgência do governo do Estado para apressar o início das obras antes que mais motoristas sejam vitimados na estrada da morte.

Rodrigo Souza, via redes sociais

Rua esquecida pela Prefeitura do Recife

Se existe uma rua esquecida no Recife, esta é a Rua Ceará, no bairro da Encruzilhada. Muitos problemas de assaltos; as árvores que a Prefeitura plantou debaixo da rede elétrica não são podadas, o que deixa rua mal iluminada; se chover a via sempre alaga; cheia de buracos; sem varrição pública; além de ter um terreno abandonado servindo de morada para marginais. Senhor prefeito, a quem pertence essa rua? Os munícipes que pagam impostos querem saber: por que a Prefeitura deixa ela entregue literalmente ao lixo e a bandidagem? Respeitem-nos.

Josias Marins, por e-mail

Vazamento de água

Peço a Compesa que faça o conserto do vazamento de água na Rua Pessoa de Melo, na calçada da Cafeteria Santa Clara, e defronte da Praça Eça de Queiroz, no bairro da Madalena, na Zona Norte do Recife.



Izabel Wanderley, por e-mail



J. Borges

Parabéns ao Jornal do Commercio pela linda homenagem ao grande artista pernambucano J. Borges. Sem dúvida ele deixa um legado muito importante e que orgulha a todos nós pernambucanos.



Fausto Jader, por e-mail