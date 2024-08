Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SASSEPE sem geriatra no Recife

Resido no Recife e tentei marcar uma consulta online com um geriatra na manhã desta terça-feira (30), mas a única opção de localidade disponibilizada pelo SASSEPE foi Caruaru. Será que estão tentando valorizar a cidade da governadora Raquel Lyra? Estão tentando lotar os voos para Caruaru? Quem vai pagar a passagem? Nada disso, óbvio, claro que a questão é a incompetência e a falta de respeito dos gestores com os idosos. Que vergonha, governadora.

Mauricio Cavalcanti, por e-mail

Manutenção em fiação causa queda de energia e internet

Que empresas são essas que mexem nos fios em todos os bairros da cidade? Chegam com automóveis, escadas e sem nenhuma identificação funcional ou empresarial nos veículos e uniformes das pessoas penduradas nos postes. Até de madrugada estão fazendo serviço. As nossas residências estão ficando sem energia e sem internet todos os dias, mas ninguém nos responde os motivos. Isso está acontecendo em vários bairros. Aqui nas Graças até parece pisca pisca de árvore de Natal. Fiquei sem internet da sexta-feira (26) até o domingo (28). Uma falta de respeito.

Edjailson Xavier, por e-mail

Atraso na entrega de obra em Jaboatão dos Guararapes

O município de Jaboatão dos Guararapes é mesmo azarado quando se fala em equipamentos que beneficiariam sua população. Esta placa indica o que seria uma unidade da Academia de Saúde, construída pelo Ministério da Saúde na praça do bairro de Massangana. Ocorre que a data de entrega da academia, segundo a placa, é 05/02/2024. Pois bem, até a presente data, quase seis meses após o prazo, só o que temos direito são a tapumes, além de não termos nenhuma previsão do retorno dos nossos impostos pagos para a realização daquela obra. Fica aqui o apelo ao Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde de Pernambuco e a Secretaria de Saúde de Jaboatão para responder o motivo de tanto descaso com os contribuintes do município.



Fábio Júnior, por e-mail

Alunos sem livros didáticos em Paulista

Metade do ano letivo já se passou e as escolas da Rede Municipal do Paulista ainda sofrem com a falta de livros didáticos para todos os estudantes. A falta de livros para todos se soma a outros problemas de materialidade nas escolas, como a restrição no número de cópias e impressões para atividades, impactando diretamente na aprendizagem dos alunos e no planejamento dos professores. Os pais pedem esclarecimentos sobre o atraso na entrega dos livros didáticos.

Henrique Lotto, por e-mail

Feminicídios em Pernambuco

É assustador o número crescente de feminicídios em Pernambuco. Logo o estado que elegeu a primeira mulher para governar. Raquel Lyra que foi delegada da Polícia Federal e sempre defendeu a bandeira de coibir a criminalidade. Pelo visto, governadora, tudo não passou de promessa de campanha. Várias mulheres estão sendo agredidas e até assassinadas por seus maridos ou ex-companheiros - muitos até policiais militares, como foi o caso da boate em Piedade. Até quando nós, mulheres viveremos com medo e sem nenhum apoio do governo do Estado?

Carolina Reis, por e-mail

Odor no centro do Recife

O centro do Recife está abandonado há anos. Além de um aspecto de degradação total e sujeira, o mau cheiro também se torna insuportável de percorrer nas principais vias. Na Rua 7 de Setembro, por exemplo, constantemente tem água da fossa percorrendo entre o meio-fio e a pista. O odor é terrível e, o pior, não há a devida limpeza do local. A gestão municipal precisa cuidar melhor do centro da capital.

Genival paparazzi, por e-mail

Medalhas no sacrifício dos atletas

Sem dúvida que o Brasil está conseguindo medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris graças aos sacrifícios dos nossos atletas, pois infelizmente eles não contam com a devida ajuda do governo ou de entidades esportivas. A estrutura dos esportes olímpicos no País é quase inexistente.

João Guilherme, por e-mail