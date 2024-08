Ciclofaixas se transformaram em motofaixas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Transporte público sem investimento

Mais uma greve de ônibus na Região Metropolitana do Recife. As consequências disso estão aí: um sistema de transporte público falido, com ônibus de péssima qualidade, insuportavelmente quentes, desconfortáveis, motoristas estressados e passageiros para lá de insatisfeitos. Não é à toa que o número de pessoas transportadas por ônibus vem caindo vertiginosamente ano após ano - com os transportes por aplicativos e as revendas de motos agradecendo, estas até com isenção de IPVA dada pela governadora de Pernambuco. E não adianta baixar o preço da passagem de forma populista e sem um único centavo em investimento como fez Raquel Lyra. Enquanto não se investir pesado em transporte público, tudo se encaminha para uma situação que se hoje é péssima, amanhã se tornará caótica e até inviável. Vejam por exemplo o caso das linhas da Empresa Vera cruz: até agora ninguém se habilitou para assumi-las.

Marco Wanderley, por e-mail

Reivindicação justa dos rodoviários

Sou a favor das reivindicações dos motoristas de ônibus. Eles só estão lutando pelos direitos deles. Os empresários não estão nem aí para os profissionais e, muito menos, para os usuários do transporte público, só querem lucrar. Absurdo o tratamento que eles dão aos rodoviários, sem o mínimo de respeito. Não dão a mínima condição de trabalho aos motoristas. A única coisa que pensam é no dinheiro no bolso. A população paga uma passagem muito cara e não tem retorno algum no serviço prestado. Os motoristas estão certos em reivindicar seus direitos trabalhistas.

Givanildo Nascimento, via redes sociais

Ciclofaixas se transformaram em motofaixas

Não é possível que a CTTU/Prefeitura do Recife não estejam sensíveis aos riscos que os ciclistas estão correndo com a invasão das ciclofaixas por motoqueiros. Viraram verdadeiras "motofaixas". Em 1 min contei 5 motos invadindo a ciclofaixa no canteiro central da Avenida João de Barros, debaixo do viaduto da Avenida Agamenon Magalhães. A CTTU deveria intensificar a fiscalização e implantar câmeras de monitoramento para multar severamente esses infratores da legislação do trânsito.



Wlademir de Moura, por e-mail

Ciclofaixas se transformaram em motofaixas - WLADEMIR DE MOURA / VOZ DO LEITOR

Bagunça no Hospital Pelopidas Silveira

Venho denunciar o descaso do Hospital Pelopidas Silveira, onde pacientes chegam de outras localidades com a vaga reservada pela regulação e se depara com a falta de macas Com isso, as ambulâncias que levam os pacientes precisam deixar as macas e retornam para o destino sem a maca para poder atender a outros pacientes. Outra coisa são os acompanhantes sequer dispõem de uma cadeira para se sentar, tendo que ficar em pé no corredor, pois não têm leitos disponíveis. Pior ainda são os banheiros completamente sujos, corredor sendo limpo apenas uma vez ao dia, e banhos aos pacientes com todos misturados: homens e mulheres no mesmo local. Um absurdo.

Marcelo Antônio, por e-mail

Estações BRT desativadas

A quantidade de estações do BRT que não estão desativadas é enorme. Na PE-15, em Paulista; na Avenida Conde da Boa Vista e Caxangá, no Recife; dentre outros locais da Região Metropolitana. O que chegou para ser uma solução, com a promessa de ser um transporte público expresso, chegando aos locais com mais facilidade, hoje em dia o BRT tem ficado obsoleto diante da falta de manutenção e investimento.

Pedro Alves, por e-mail

Jardim do Poço gradeado

Gostaria de agradecer à Prefeitura do Recife/ Emlurb por gradear o novo parque Jardim do Poço, no bairro de Casa Forte. O risco de uma criança sair correndo em direção à Avenida Dezessete de Agosto - via bastante movimentada por veículos - era enorme. Com essa medida, os pais ficam mais tranquilos, além de aumentar a sensação de segurança no local.

Luiz Silva, por e-mail

Jardim do Poço gradeado - LUIZ SILVA / VOZ DO LEITOR

Cobrança indevida

A Verisure, empresa direcionada para seguros de imóveis, me cobrou por três meses valores indevidos e alheios ao contrato firmado. Pior, nega-se a devolver em dobro, segundo a lei vigente. Procrastinam o máximo a resolução do problema que é deles. O caminho próximo será judicial.

Luiz Guimarães, por e-mail