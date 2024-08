Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Agências regulatórias

É por demais urgente que o Congresso Nacional faça uma grande reformulação nessas tais agências regulatórias, como: Anac, Anatel, ANS, etc, pois geralmente são omissas aos problemas ou procuram amenizar ao máximo as punições a quem deveria. Vejam alguns exemplos: a tal ANS, que trata sobre os planos de saúde privados, dificilmente fica contra eles, pelo contrário. A Anac é conhecida por sempre beneficiar as empresas aéreas. No caso da Anac, ainda é mais grave porque o transporte aéreo conduz vidas... Vejam o caso da empresa Voepass, que teve uma aeronave acidentada provocando 62 mortes. O número de reclamações só fazia aumentar contra a empresa aérea e essa agência regulatória fazia de conta que não era com ela. Na verdade, a ideia inicial quando foram criadas essas agências reguladoras era para ter mais fiscalização, mais normatização, mais transparência e também punir, mas na verdade se tornou um cabide de indicações políticas e até mesmo de indicações de empresas que são diretamente fiscalizadas por elas. E está aí o resultado.

Marco Wanderley, por e-mail

Proteção da ciclofaixa em frente ao Teatro de Santa Isabel precisa ser ampliada

Nesse trecho da ciclofaixa em frente ao Teatro de Santa Isabel, na Praça da República, no bairro de Santo Antônio, a Prefeitura do Recife ampliou um pouco mais as proteções para os ciclistas, entretanto, não ampliaram na parte principal: a curva do desrespeito. Nesse flagrante mais uma vez é possível ver o motorista invadindo a ciclofaixa, colocando seriamente a vida do ciclista em risco. Vejam a vulnerabilidade que passamos. Quem vem no sentido contrário está ainda mais exposto, pois pode ser atingido de frente, como aconteceu mês passado com uma ciclista. Que a Prefeitura do Recife e ou CTTU terminem de instalar os prismas de proteção na ciclofaixa com urgência.

Anderson Stevens, via redes sociais

Proteção da ciclofaixa em frente ao Teatro de Santa Isabel precisa ser ampliada - ANDERSON STEVENS / VOZ DO LEITOR

Governo inerte ao transporte público

A inércia do governo de Pernambuco diante da greve de ônibus do início da semana é assustadora. Assim como vergonhosa é a condição do transporte público no Grande Recife. Na Europa e em outros países, o transporte público é preferencial e adequado. Numa situação em que é necessário o uso do transporte público por causa do trânsito e mudanças climáticas, o transporte público está à mercê de empresários sem nenhum senso público, empatia social e bem-estar dos usuários... Voltados apenas a encher seus bolsos de dinheiro. E o governo continua inerte.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Devolução de pagamento em duplicidade

Há 28 dias dei entrada em requerimento na Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (SEFAZ-PE) reclamando a respeito da devolução da parcela de veículo de minha propriedade, paga por engano, em duplicidade, fato devidamente documentado em meu pedido (Protocolo 6581241-68). Na cobrança, a SEFAZ mostra-se ágil; na devolução do que é de direito inquestionável do contribuinte, prevalece a morosidade.

Francisco Bizerra, por e-mail

População insatisfeita

Estranho que as pesquisas apontam o atual prefeito do Recife com um certo "já ganhou". Entretanto, nos telejornais local, diariamente, há reclamações sobre a capital pernambucana mal administrada; inclusive, diversas notícias negativas já foram publicadas nessa coluna, o que demonstra a grande insatisfação com a administração municipal.

Douglas Lobato, por e-mail

Acúmulo de lixo nos Torrões

Gostaria que a Emlurb resolva essa situação de descaso que se encontra no viaduto que é alça do complexo do CEASA (Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco), esquina com Avenida Recife, no bairro dos Torrões, por trás do Hospital da Mulher. Há um ponto crítico de lixo no local e precisa ser recolhido com urgência. Além disso, também é necessária a capinação do mato que margeia a pista. Sem falar na troca da lâmpada do poste, que está apagada há mais de mês. A comunidade local clama à Prefeitura.

Everaldo Queiroz, por e-mail

apagada a mais de meses - EVERALDO QUEIROZ / VOZ DO LEITOR

Resposta Hospital Pelópidas Silveira

Em resposta ao leitor Marcelo Antônio, a direção do Hospital Pelópidas Silveira (HPS) informa que tem adotado uma série de medidas para aprimorar a qualidade da assistência prestada aos pacientes, bem como para agilizar a liberação das macas no menor tempo possível. Independente da alta demanda, o HPS tem atendido todos os pacientes regulados para a unidade. Desse modo, está intensificado os esforços para acelerar exames, procedimentos, altas e transferências para outros serviços de referência, bem como para o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), oferecido pelo próprio hospital. Quanto à limpeza, o HPS informa que, neste mês, reforçou a equipe responsável por esse trabalho, que está disponível 24 horas por dia na emergência e tem intensificado a higienização de todas as áreas sempre que necessário, principalmente nos banheiros. Em relação aos banhos, é importante esclarecer que são feitos em cada paciente por vez, respeitando a privacidade de cada um.

Assessoria de Imprensa