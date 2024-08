Denúncia de leitor é na Rua Conde de Irajá, ao lado do número 733, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife. Moradores reclamam da insegurança

Mudança de sentido em rua

Parece mentira, mas é verdade. A Rua Dona Benvinda de Farias, em Boa Viagem, começa na Avenida Boa Viagem e finaliza na comunidade da Ilha do Destino, em sentido único. Entretanto, um trecho de 50 metros entre as Ruas Francisco da Cunha e a Aviador Severiano Lins, ela torna-se mão dupla, impactando absurdamente o trânsito no local, inclusive, gerando pequenas colisões entre os veículos, principalmente motos. Gostaria de saber da CTTU o porquê disso? Já que eliminando tal trecho de 50 metros, permitiriam duas saídas plenamente viáveis pela Rua Aviador Severiano Lins, tanto para direita quanto pra esquerda, o que desafogaria o tráfego no local.

Paulo Fernando, por e-mail



Terreno abandonado vira abrigo de marginais

Estamos passando uma verdadeira situação de perigo na Rua Conde de Irajá, ao lado do número 733, no bairro da Torre. Isso porque tem um terreno abandonado que tem servido de abrigo para marginais, usuários de drogas, descarte de dejetos sólidos, metralhas, imundície, proliferação de ratos e escorpiões; ou seja, assunto de segurança e saúde pública. Peço que as autoridades competentes possam agir no local, pois os marginais costumam se esconder nesse terreno após os assaltos que cometem nas redondezas.

José Antônio, por e-mail

Infrações de trânsito no Parque das Graças

A cada dia aumenta o número de pessoas no Parque das Graças, principalmente, de idosos e crianças. A alegria de ver a convivência das pessoas nos diversos espaços do parque só não é maior por causa do risco de graves acidentes, em virtude das infrações de trânsito em suas vias compartilhadas, sobretudo, a circulação de veículos na contramão e com velocidade bem acima da permitida. As infrações de trânsito no parque resultam do desconhecimento do conceito de ruas compartilhadas e da insuficiência ou ausência de sinalização de trânsito em suas vias e também nas ruas próximas. Além disso, pessoas com interesses de descumprir as normas de trânsito apagaram sinalizações escritas no pavimento do parque e retiraram uma placa do poste, em frente ao Edifício Avis Liberta, que proibia os veículos de entrar à esquerda da Rua Dom Sebastião Leme para o parque. Sem a reposição urgente da sinalização de trânsito, seguida da instalação de câmeras de videomonitoramento para a fiscalização sistemática do trânsito, poderemos ter em breve notícias de graves acidentes no Parque das Graças.

Djane Salsa, por e-mail

Cobrança de couvert artístico

Se tem uma coisa que me deixa incomodado é com a tal cobrança do couvert artístico. Até porque nunca fui num bar ou restaurante para ouvir a música - a maioria de péssimo gosto -, mas sim para desfrutar da comida, bebida ou de momentos em família e amigos. Além disso, a maioria dos estabelecimentos não cumprem o que diz no Código de Defesa do Consumidor e não informam, na entrada do bar/ restaurante, sobre a devida cobrança. Como não o fazem, exime o cliente de pagar, já que não foi informado com antecedência. Entretanto, cobram mesmo assim na conta. E se você for reclamar para ter o seu direito garantido, ainda precisa ter que argumentar com o gerente. É muita paciência. Por isso que hoje em dia estou optando por fazer meu 'happy hour' em casa, pois escuto o que quero, a cerveja está sempre gelada, estou em segurança e evito de me aborrecer.

Pedro Alves, por e-mail

Obras intermináveis na BR-101

As palavras escritas aqui na coluna foram jogadas ao vento a respeito das reclamações sobre os engarrafamentos na BR-101, na saída e entrada do Recife. Mais uma vez, o órgão incompetente, estava fazendo reparos na rodovia e criando, como sempre, um enorme engarrafamento. E a obra infindável da passarela continua prejudicando ainda mais os motoristas, que são obrigados a trafegar pela BR-101. Só nos resta esperar e aguardar um milagre para que nossas reclamações sejam atendidas.



Mariano Teixeira, por e-mail



Poda de árvores

Atenção, Neoenergia Pernambuco. Aqui na Rua Ettore Labanca Cajá, no município de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, toda a extensão da rede elétrica e da iluminação pública está coberta por galhos de árvores. É muita vegetação precisando urgente ser podada.

Fábio Santana, por e-mail

Obras no canal do Fragoso

As obras do canal do Fragoso, em Olinda, se arrastam a passos de tartaruga e não se vê nenhuma movimentação de homens e máquinas ao norte da ponte da Avenida Coronel Frederico Lundgren, no bairro de Rio Doce. Até que as obras atinjam o mar, na altura da ponte do Janga, as enchentes vão continuar amedrontando

os moradores da região, pois as águas são levadas a escoar por uma espécie de funil, devido ao estreitamento do leito do canal.

Antônio Neto, por e-mail