Obra parada durante a semana atrasa liberação de trânsito

Denúncia do leitor é na Avenida Mário Melo, no bairro da Boa Vista. Serviço que iniciou há meses tem prejudicado o trânsito na localidade

Transtorno

A Compesa fechou todas as entradas da comunidade do Coque, dificultado o acesso de profissionais do ensino e do comércio aos seus locais de trabalho. Ao invés de realizar os serviços por etapas, estão fazendo ao mesmo tempo um trecho em cada rua. O que é mais grave é que não estão repondo o asfalto das obras finalizadas.

Cláudio de Melo, por e-mail

Segurança pública sucateada

A criminalidade tomou conta de Pernambuco. Nunca pensei que a situação poderia ficar pior que na gestão de Paulo Câmara. Parabéns, Raquel Lyra, você conseguiu transformar o Estado, em 1 ano e 8 meses, em terra de ninguém. Hoje em dia assaltos, invasões a domicílios e comércios e assassinatos acontecem não só à noite, mas a luz do dia. A bandidagem já não tem mais pudor, pois sabe que a segurança pública de Pernambuco está sucateada.

Daniel Silveira, via redes sociais

Obras paradas durante a semana atrasa liberação de trânsito

Assim são as obras da Prefeitura do Recife: fecham e interditam ruas, desviam trânsito, abrem buracos e levam meses para finalizar. Aponto como exemplo a obra na Avenida Mário Melo, no bairro da Boa Vista, que já dura meses. Vários dias da semana a obra fica sem nenhum trabalhador ao longo do dia. Pelo visto vai levar anos para se concluir os serviços.



Érique Medeiros, por e-mail

Irresponsabilidade no trânsito

Muitos motoqueiros, principalmente os entregadores e mototaxistas, são mal educados e até agressivos no trânsito. Sem contar que realizam manobras irresponsáveis entre os veículos e, muitas vezes, causam acidentes graves. A CTTU e o Detran-PE precisam fazer uma campanha educativa, além de colocar os agentes na rua para disciplinar os motoqueiros.

Marco Wanderley, por e-mail

Ambulantes tomam conta da rua

A recém inaugurada Rua Elisa Cabral, no centro de Camaragibe, foi instalado inúmeros bancos e mesas para a população utilizar no dia a dia. Entretanto, ninguém pode utilizar pois os ambulantes tomaram conta do local. São dezenas de barracas de frutas e verduras por todo lado, dificuldade até a mobilidade dos pedestres. Absurdo.

Carlos Roberto, por e-mail

Lixo descartado irregularmente

Seria importante descobrir através de câmeras quem descartou esse lixo nas proximidades da Praça José da Mota Silveira e Rua Arlindo Gouveia, no bairro da Torre. Muitas embalagens tipo "quentinhas" de isopor e garrafas de vidros long neck de cerveja. É muita falta de civilidade e merece uma punição rigorosa das autoridades.

Izabel Wanderley, por e-mail

Mudanças no Recife

O Recife não precisa de gestores bonitos e festeiros, nem de promessas mirabolantes, nem de gritarias e acusações nessa discussão que sua pobreza não suporte. O Recife precisa de respeito, cuidados e, principalmente, de muito amor de todos os poderes a começar do prefeito que será eleito. Voto não é desfile de fantasias ou beleza, voto é democracia pura no sangue das veias empobrecidas e miseráveis da outrora terceira capital do Brasil; e, que hoje, assiste esse filme de terror, por exemplo, nas calçadas da Rua do Imperador e na tristeza medonha de caminhar pelas Ruas Nova e Imperatriz em seu deserto que nos faz sentir saudades dos ecos do Recife do passado.

Edjailson Xavier, por e-mail