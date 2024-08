Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Assaltos em Piedade

Assaltos constantes estão acontecendo aqui no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O município está largado com os assaltos ocorrendo todos os dias. Levam bicicletas, celulares, motos... E nada do 6º BPM prender esses bandidos. Nada de patrulha e rondas diárias pelas ruas. Pernambuco está abandonado. A violência tem aumentado constantemente em nosso estado, mas, para Raquel Lyra, vivemos no 'País das Maravilha'. Acha que Pernambuco está perfeito e muito seguro, e que tudo isso é mentira.

Paloma Alves, via redes sociais

Decadência do centro do Recife

É muito triste o que vem acontecendo com a cidade do Recife. O centro vem morrendo a cada dia e, com isso, morrem as histórias, as formas de existência e de trabalho das pessoas. É preciso intervir urgentemente. Não se pode continuar no fluxo e no movimento que está.

Vivian Karla, via redes sociais

Escada rolante do Metrô do Recife segue desativada

Desde que um senhor, de 75 anos, caiu da escada rolante da Estação Recife do Metrô, no bairro de São José, no Centro, e que infelizmente veio a falecer, que ela segue desativada. O acidente foi em janeiro, já estamos em agosto e nada de realizarem o devido reparo. Muitos idosos sofrem para subir as escadas normais, com altos degraus. Para piorar, dos dois elevadores, apenas um está funcionando. É um absurdo!

Escada rolante do Metrô do Recife segue desativada - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Sucateamento intencional da região central

Os governantes de Pernambuco estão sucateando intencionalmente o nosso Estado e a capital Recife, porque não é possível. Está mais que evidente que governantes e empreiteiros querem tornar o centro um enorme deserto para derrubar os prédios antigos e fazer empreendimentos milionários. Essa é a política que eles praticam... Primeiro abandona e depois que fica entregue, eles derrubam tudo e constroem com uma super estrutura, prédios caríssimos. É a privatização da área pública, começando com a especulação imobiliária e o hiper faturamento com espaços públicos. Os deputados e vereadores precisam ficar atentos a esse movimento, antes que o Recife fique mais entregue do que já está.

Marcos Barbosa, via redes sociais

Riscos nas praias do litoral de Pernambuco

Dois turistas morreram afogados, neste final de semana, na Praia do Cupe, no Litoral Sul de Pernambuco. Não há uma campanha de informação nos hotéis, nas praias sobre os riscos do mar aberto. Não há fiscalização nas praias. Tudo ao Deus dará. Um absurdo. Todo dia morre gente nessas praias do litoral pernambucano, turistas principalmente. Antes de entrar em qualquer mar desconhecido, eu sempre pergunto aos nativos e trabalhadores do local se é perigoso.

Ricardo de Andrade, via redes sociais

Extorsão de flanelinhas

Está cada vez mais difícil estacionar na rua. Em qualquer lugar, seja no centro do Recife, próximo aos Mercados Públicos, às farmácias, aos supermercados, onde for tem flanelinhas cobrando do motoristas para deixar o carro em via pública. É extremamente desagradável a sensação de extorsão por parte desses meliantes, porque pra mim é uma verdadeira quadrilha, que se juntam para exigir um dinheiro que não é devido. E, se não der, ainda corremos o risco de ter o nosso veículo - que compramos com o suor do nosso trabalho - danificado. Com a exceção de uma única vez que vi na televisão, quando a vítima foi uma delegada, que deu voz de prisão ao flanelinha pela extorsão e ameaça, nunca vi a polícia militar autuar essas pessoas que atentam contra a população.

Fernando Marinho, por e-mail

Árvore com risco de queda

Na Rua do Futuro, nº 375, esta árvore está com deterioração na sua base, necessitando de cuidados ou de erradicação, pois ela pode cair e causar acidente grave. Seria bom a visita de uma equipe técnica da Emlurb/Prefeitura do Recife.

Izabel Wanderley, por e-mail

Árvore com risco de queda - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Sport não sobe

Depois da derrota do Sport para o Vila Nova, onde o time fez um jogo apagado e sem energia... Os jogadores lentos dentro de campo diante de um jogo de muita velocidade imprimido pelo adversário, começo a achar que o Sport não sobe à Série A este ano. A defesa e o meio de campo não funcionam, cometem falhas de fundamento. Assim não dá para conquistar o acesso.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção ao leitor Cláudio de Melo, a Compesa informa que está buscando alternativas junto à comunidade do Coque para melhorar o fluxo do tráfego nas vias, bem como tem fornecido informações sobre as interdições necessárias para a execução das obras de implantação de rede coletora de esgoto em curso na localidade. Como medida imediata, foi realizada a liberação do tráfego nas ruas Cabo Eutrópio e Ibiporã, no último sábado (17), ambas consideradas vias principais de acesso à área. A previsão é que até setembro deste ano sejam concluídas as intervenções no local. Desde janeiro, estão sendo executadas pela BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, ações relacionadas à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Cabanga nos bairros de São José e Ilha Joana Bezerra, que irá beneficiar cerca de 12 mil habitantes com mais qualidade de vida. A Compesa compreende os eventuais transtornos que as intervenções podem acarretar na rotina dos moradores, mas está comprometida em minimizar os impactos das obras e garantir que o trabalho seja realizado no menor tempo possível.

Assessoria de Imprensa