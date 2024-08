A ponte liga as comunidades dos Coelhos e do Coque, na Ilha de Joana Bezerra, na região central do Recife. Local foi construído sem autorização

Programas sociais para promover cidadania e dignidade

Uma das situações que mais entristecem e chocam qualquer ser humano é ver seus semelhantes em situação de pobreza, dormindo nas ruas, sem ocupação, sem renda, com fome, revirando lixo, mendigando e vivendo na mais absoluta miséria. Este grave quadro social é um problema que atinge a todas as cidades brasileiras e, em especial, as capitais. Estive em Salvador no último fim de semana e um outdoor chamou a minha atenção com o sugestivo nome “Programa corra pro abraço”. Ao procurar informações na internet, vi que se trata de um programa criado pelo Governo do Estado da Bahia, em parceria com alguns municípios baianos, com o objetivo de promover a cidadania e garantir direitos de pessoas que vivem em contexto de vulnerabilidade, em situação de rua, egressos do sistema prisional e jovens que transitam em territórios violentados por conta dos problemas relacionados à criminalização das drogas. Iniciativas proativas como esta poderão servir de exemplo ao Governo Estadual e a Prefeitura do Recife para criar, aperfeiçoar e impulsionar programas sociais semelhantes, que visam dar acolhimento digno a uma parcela significativa da população tão carente e desassistida.

Paulo Lamego, por e-mail

Casas construídas de forma irregular debaixo da Ponte Joaquim Cardozo

Cinco casas foram construídas de forma irregular debaixo da Ponte Joaquim Cardozo, que liga as comunidades dos Coelhos e do Coque, na Ilha de Joana Bezerra. À noite, o tráfico de drogas e a prostituição acontecem sem repressão policial. Faz medo passar por essa ponte até mesmo durante o dia. E olhe que ela leva a lugares bastante movimentados, como o Fórum do Recife, o Imip e a AACD. Será que a Polícia Militar e a Prefeitura do Recife não enxergam isso? Como permitiram a construção dessas casas sem nenhuma autorização?



Genival Paparazzi, por e-mail

Trânsito complicado no Cordeiro

Moradores da Rua Dez de Novembro, no bairro do Cordeiro, estão sofrendo muitos empecilhos depois da implantação do binário com a Rua Mauricio de Nassau, devido a um trânsito terrível e intenso que está dificultando as pessoas de atravessarem a rua, assim como também de sair da garagem com o seu veículo, principalmente no período da manhã. Isso será muito agravado agora com o funcionamento da Ponte Jaime Gusmão. Diante disto, com o objetivo de minorar esses problemas, entendo que a CTTU deveria aumentar o tempo do semáforo de Nº 280, que fica no cruzamento da Rua Dez de Novembro com a Rua Professor Estevão da Costa, a favor da Rua Dez de Novembro, uma vez que o referido sinal está provocando muita retenção no trânsito, consequentemente aumentando o engarrafamento. Entendo também que se necessita implantar limitadores de velocidade na Rua Dez de Novembro, tendo em vista que os veículos circulam em uma velocidade elevada, pondo em risco pedestres e animais que precisam atravessar a via, inclusive, já tendo acontecido acidentes.

Gustavo Cruz, por e-mail

Punição aos motoqueiros

A forma irresponsável como os motoqueiros dirigem leva a um caos no trânsito. Não respeitam sinais, fazem malabarismos entre os veículos e já circulam pelas calçadas como as bicicletas. São responsáveis, conforme estatísticas, por inúmeros casos de acidentes. Há prejuízo para eles próprios, com ferimentos graves e incapacitantes, além dos custos elevados para a Previdência. Por que a CTTU não multa e apreende essas motos, além de pontuar as carteiras dos condutores? Razões existem.

Luiz Guimarães, por e-mail

CPI dos Planos de Saúde

Está certíssimo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ao estipular um prazo para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, explique o porquê mantém engavetado o pedido de criação de uma CPI para investigar os planos de saúde. A questão interessa a milhões de pessoas beneficiárias desses planos e que têm sido prejudicadas, inclusive, com reajustes absurdos.

Sylvio Belém, por e-mail

Infração de trânsito ao redor do Parque das Graças Lúcia Moura

Cada dia aumenta o número de pessoas no Parque das Graças Lúcia Moura, principalmente de idosos e crianças. A alegria de ver a convivência das pessoas nos diversos espaços do parque só não é maior por causa do perigo de acidentes da irregular circulação de veículos na contramão e com velocidade bem acima da permitida. As infrações de trânsito no parque resultam do desconhecimento do conceito de ruas compartilhadas, da insuficiência e ausência de sinalização de trânsito em suas vias, e também nas ruas próximas. Além disso, pessoas com interesses de descumprir as sinalizações de trânsito apagaram sinalizações escritas no pavimento e retiraram uma placa do poste em frente ao Edifício Avis Liberta. A placa proibia os veículos de entrar à esquerda da Rua Dom Sebastião Leme para o parque.

Djane Salsa, por e-mail

Banheiros novos e imundos na orla de Boa Viagem

Não adianta a Prefeitura do Recife construir dezenas de banheiros públicos ao longo da orla de Boa Viagem e do Pina, com padrão estético de shopping, e não dispor de água nem o mínimo de zeladoria. Desafio o prefeito utilizar um deles no final de tarde de um dia de domingo.

Wlademir de Moura, por e-mail

Promessas vazias

Esse JC publicou as propostas dos candidatos à Prefeitura do Recife. Pelo que vi, a grande maioria é muito vaga, pois nem falam de onde os recursos virão. Outras simplesmente são impraticáveis e algumas não podem ser implementadas porque, legalmente, não é de competência dos municípios. Mas, como sabemos, os nossos políticos querem se eleger a qualquer custo e pouco se importam em prometer o que já sabem de antemão que não podem executar.

Marco Wanderley, por e-mail

Salário atrasado

Sou professora aposentada da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e ainda não recebi meu salário. Fui na Funape por três vezes, além do banco Bradesco e a resposta simplesmente foi: aguarde. Ninguém me deu uma informação precisa.

Elizabete Soares, por e-mail