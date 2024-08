Rua sem calçamento causa transtorno a moradores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia da leitora é na Rua da Aliança, no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife. Moradores tentam tapar os buracos com metralhas

Período eleitoral

Moro há 38 anos na Rua São Sebastião, no bairro de Peixinhos, em Olinda, e nunca vieram em mutirão capinar e limpar, mas recentemente fui acordado por uma equipe da limpeza urbana fazendo essas atividades. Só podem fazer isso a mando de alguém de dentro da Prefeitura. Esperamos que esse cuidado todo não seja para que venha algum político ou candidato a político fazer campanha. Esse cuidado não tem de ser apenas em período eleitoral, mas o ano inteiro.

Rômulo Alves, por e-mail

Árvore arrancada

Passando pelo Poço da Panela, nas imediações de Casa Forte, me deparei com uma enorme área que em estava sendo montada um comitê eleitoral do PSB, partido de João Campos. Mas o que me chamou a atenção foi a grande derrubada de área verde do terreno e também a ausência de qualquer placa com os responsáveis pela dita obra. Ou seja, o candidato já começa a campanha dando mau exemplo. Será que vai mandar fazer o replantio da área verde derrubada? Acho difícil, basta ver o exemplo do desmatamento do manguezal na Madalena.

Marco Wanderley, por e-mail

Rua sem calçamento

Apesar do IPTU caríssimo no bairro de Apipucos, a Rua da Aliança entre os números 8 e 26, está ao Deus dará. Com desenho atípico, em forma de "U", tem apenas uma perna com calçamento, mas no trecho esquecido pelas autoridades há pedras rolando e muitas quedas já foram registradas. Por conta dos buracos, alguns moradores tapam com metralhas, o que contribui para tornar mais irregular o que era para ser plano.

Letícia Lins, por e-mail

Rua sem calçamento causa transtorno a moradores - LETÍCIA LINS / VOZ DO LEITOR

Sistema penitenciário

Não entendo o sistema penitenciário de Pernambuco, parece até piada determinadas situações. Com o pior sistema penitenciário do Nordeste e o segundo pior do Brasil, o governo ainda insiste no erro de outrora. Não tem 50% do efetivo policial necessário para o sistema respirar de forma adequada. Temos policiais militares em desvio de função nos presídios, uma custódia de presos que é feita por presos... Em contra partida, temos mais de 600 policiais penais formados esperando a nomeação, dinheiro exclusivo para isto, vagas disponíveis... Mas o governo bate na tecla da inércia e omissão, desrespeitando até mandados judiciais. Acho que o programa "Ouvir Para Mudar" deveria observar mais as redes sociais.

Gabriel Botelho, via redes sociais

Campanha educativa nos hotéis

Acho que de alguma maneira o governo de Pernambuco deveria orientar os hotéis a informarem aos seus hóspedes - principalmente os turistas que vêm de fora do Estado - sobre os riscos que algumas praias oferecem, tipo: ataques de tubarão nas praias urbanas, como no Pina, Boa Viagem e Piedade; além de riscos de afogamentos nas praias do Paiva, do Cupe, Porto de Galinhas e Maracaípe, por exemplo. Sei que em todas há sinalizações indicando, mas não custaria nada aos hotéis informarem isso durante o check-in. Garanto que a comunicação seria muito mais eficiente.

Fabiana Lima, via redes sociais

Destruição na Praça do Rotary, na Avenida Caxangá

Impressiona o estado de abandono da Praça do Rotary, que margeia a Avenida Caxangá, nas imediações do Golf Clube. Inclusive, o local possui uma academia da cidade. Em alguns trechos da praça temos a impressão de que houve um bombardeio. Além disso, o local é bastante árido, o que dificulta a permanência ao longo do dia.

Wlademir de Moura, por e-mail

Destruição na Praça do Rotary, na Avenida Caxangá - WLADEMIR DE MOURA / VOZ DO LEITOR

Resposta da Funape

Em atenção à leitura Elizabete Soares, a Funape informa que precisa de mais dados para encontrar a beneficiária no sistema e entender o motivo de ainda não ter recebido o pagamento. Pedimos que procure o órgão para repassar outras informações. O contato pode ser feito pelo nosso 0800 281 5404, pelo e-mail atendimento@funape.pe.gov.br ou ainda pela Ouvidoria no telefone (81) 3183.3818 e ouvidoria@funape.pe.gov.br.

Assessoria de Imprensa