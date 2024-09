Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apoio a crianças autistas

Os pais das crianças com diagnóstico de autismo enfrentam, hoje, dificuldades imensas no Estado de Pernambuco. Até pouco tempo tinham o apoio do Instituto de Assistência à Saúde e Bem-Estar dos Servidores (IASSEPE), quando essas crianças recebiam tratamentos especializados em clínicas multidisciplinares para estruturar a educação e desenvolvimento de cada uma delas. Pois bem, segundo depoimentos dos progenitores, essa assistência foi interrompida sem maiores explicações; já não basta a ação desses pais de enfrentar uma situação difícil e, em troca, o Governo os abandona? Mas o amor desses pais pelas suas crianças é maior que os empecilhos estatais, eles estão organizados para continuar essa luta, formulando petições públicas e mobilizando a comunidade, sensibilizando-a para que participe e reivindique ao Governo do Estado e ao Instituto de Recursos Humanos (IRH), com o fim de restabelecer o mesmo sistema de assistência que vinha realizando às crianças autistas.

Plínio Palhano, por e-mail

Motorista invade ciclofaixa e quase atropela ciclista

Até quando a Prefeitura do Recife, a CTTU, o Detran-PE e demais órgãos competentes vão se eximir da responsabilidade de fiscalizar e punir os motoristas que insistem em desrespeitar e invadir as ciclofaixas da cidade? Não basta os recentes casos de acidentes que aconteceram. Na última sexta-feira (23), mais uma vez, fui vítima desses irresponsáveis. Enquanto pedalava na ciclofaixa localizada na Rua General Abreu e Lima, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, fui surpreendido por um motorista que dirigia um Fiat Fastback (um SUV, ou seja, carro de maior porte), que saiu da Rua Caio Pereira e entrou na Rua General Abreu e Lima jogando o carro na minha direção - no espaço reservado aos ciclistas. Tive de saltar da bicicleta para não ser atropelado. No mesmo dia fui na delegacia e fiz o Boletim de Ocorrência por tentativa de homicídio. O motorista, inclusive, já foi identificado. E tudo isso aconteceu numa ciclofaixa que fica a menos de 200 metros do novo Parque da Tamarineira e também do Parque da Jaqueira, ou seja, um lugar com bastante movimentação de ciclistas, principalmente nos finais de semana. Espero que os órgãos competentes tomem uma medida definitiva para proteger os ciclistas, pois todos os dias corremos risco de vida.

Anderson Stevens, via redes sociais

Motorista invade ciclofaixa e quase atropela ciclista - REPRODUÇÃO DE CIRCUITO DE SEGURANÇA / VOZ DO LEITOR

Aposentadoria abaixo do salário mínimo

Louvável a atitude da governadora Raquel Lyra de propor a extinção de valores de vencimentos-base inferiores ao salário mínimo. Sou aposentado da Prefeitura do Recife e meu salário base é R$ 1.206,80, muito abaixo do mínimo. Fica difícil entender o que é governo socialista.

Sérgio Cunha, por e-mail

Imposto de renda

Em uma segunda etapa, a reforma tributária deverá cuidar do imposto de renda da pessoa física, corrigindo a injustiça que faz recair apenas sobre o assalariado, com alíquotas pesadas, enquanto os ricos, que recebem grandes quantias sob o título de lucros e dividendos, são isentos desde 1995. Tal medida se impõe por justiça e busca de uma melhor distribuição de renda.

Sylvio Belém, por e-mail

Erros da direção do Sport

O futebol do Sport está muito aquém do esperado. É um time sem raça, sem um esquema tático definido e eficaz. Os jogadores sem empenho, sem coragem e sem energia para alcançar os seus objetivos. Para completar, estamos a poucos dias do fechamento da janela de transferências e a diretoria de futebol (muito fraca), não anunciou mais nenhuma contratação, mesmo com um elenco com muitos jogadores no departamento médico. Não é necessário apenas novas contratações, mas boas contratações, pois, do contrário, teremos o mesmo resultado de 2023 e permaneceremos na Série B por mais uma temporada. Acorda, Yuri Romão.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Fortaleza líder do Brasileirão

Muito enaltece a Região Nordeste ver a boa e competente equipe do Fortaleza na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. É um exemplo de gestão de clube dentro e fora das quatros linhas. Sem falar na confiança no trabalho do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, que está no clube há mais de três anos e coleciona títulos e boas campanhas. Que os clubes pernambucanos sigam o exemplo.



Valter Rocha, por e-mail

Fiação desordenada enfeia o Recife

O Recife perdeu para os ladrões de fios e os seus respectivos receptadores. Basta observar a Rua Dona Ana Xavier, próximo da Rua Conselheiro Nabuco, no bairro de Casa Amarela. Olhar o céu sem fios está saindo de nossas memórias. Nenhuma autoridade se importa mais com essa falta de estética urbana. Os nossos postes refletem essa horrível realidade. Emlurb e Neoenergia cadê vocês?

Izabel Wanderley, por e-mail

Fiação desordenada enfeia o Recife - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Resposta da Compesa

Em atenção à leitora Izabel Wanderley, a Compesa informa que a situação mencionada neste JC já foi resolvida. Uma equipe esteve na Rua Igarassu, próximo da esquina com a Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, bairro de Casa Forte, e executou os serviços de desobstrução da rede coletora de esgoto da via. A Compesa informa, ainda, que não havia qualquer solicitação para este serviço registrada nos canais de atendimento da empresa e que o protocolo foi aberto a partir da notificação da leitora na Voz do Leitor. Por isso, a Companhia reforça a importância de as demandas serem registradas nos canais da empresa para que as providências sejam adotadas com maior rapidez.

Assessoria de Imprensa