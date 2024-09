Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia feita pelo leitor do JC é na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, ao lado da Igreja Batista Emmanuel, na Zona Sul do Recife

Espaço ciência sem investimento

O governo Raquel Lyra abandonou por completo o histórico Espaço Ciência, localizado no Complexo de Salgadinho, em Olinda. Quantas boa lembranças eu tenho dos tempos que visitei o local em excursão da escola. Ficava encantado com a oportunidade de aprender fora da sala de aula. Conhecimento que, mesmo dado na escola, não seria tão bem assimilado como nesse local que era mágico para os alunos. É triste passar pelo Espaço Ciência e ver como os nosso políticos pouco se importam com a educação da população. Afinal, uma sociedade educada e com conhecimento, tem condições de questionar as atitudes dos governantes, algo que nenhum deles quer.

Eduardo Soares, via redes sociais

Calçada intransitável em Boa Viagem

Alô, Secretaria de Controle Urbano da Prefeitura do Recife. Tem uma calçada na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, ao lado da Igreja Batista Emmanuel, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, que precisa de reparo urgente. Nós idosos e cadeirantes não temos como utilizá-la. O desnível é gritante e o piso não existe mais. Isso nos obriga a caminhar pela rua, arriscando-nos a ser atropelados por alguma moto ou veículo. Segundo a Constituição Federal, a calçada faz parte da via, pertencendo ao poder público e, compete ao município, a devida conservação. Caso o pedestre sofra, também, danos corporais causados por defeitos nas calçadas, a responsabilidade é do município. No mesmo registro fotográfico, aproveito para falar desses obsoletos telefones públicos, conhecidos popularmente como "orelhões". Como já não funciona, a operadora telefônica tem dever de retirá-los.

Augusto César, por e-mail

Calçada intransitável em Boa Viagem - AUGUSTO CÉSAR / VOZ DO LEITOR

Privatização do metrô não é solução

Vejo vários discursos em defesa da privatização do Metrô do Recife. Entretanto, isso não é garantia de melhora. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma linha que pego todos os dias para ir trabalhar que a escada rolante está parada há mais de 4 meses, apenas com uma placa dizendo: "em manutenção". Enquanto isso, não temos ideia de quando será liberada novamente. Outra estação está pior ainda, há mais de um ano e meio que está em obra para melhorar o acesso de entrada e saída. Uma obra pequena, mas que está causando um transtorno enorme e sem previsão de entrega. E detalhe: essas linhas são privadas, nem por isso o serviço foi feito com rapidez e qualidade. Sem falar que constantemente o metrô daqui tem pane nessas estações. Ou seja, quem pensa que a privatização será a solução está muito enganado. Pelo contrário, o serviço segue sem qualidade e a passagem é bem mais cara, pois os empresários precisam lucrar e não se importam com a população.

Adonias Neri, via redes sociais

Especulação imobiliária do centro do Recife

Pelo que escuto falar, esse “abandono” do centro do Recife é proposital. Tudo para que ocorra a especulação imobiliária. Há bem pouco tempo, aquela área próxima das "torres gêmeas" não valia nada. Hoje em dia supervalorizou. É certo que aquele “corredor” que beira o Rio/Maré até o final da Rua da Aurora, seguindo até a Escola de Marinheiros, já está praticamente todo cooptado por construtoras. Sabemos que no formato atual, comércio e moradia são inviáveis naquela região. Ou se moderniza, ou nada muda. Mas, certamente, teremos ainda os embates jurídicos de quem defende a manutenção do que existe hoje e toda arquitetura histórica, e de quem defende a “modernidade urbanística” que atrairá novos investimentos da região.

Miguel Filho, via redes sociais

Inversão de prioridades

Acho importante a construção de praças que proporcionem o lazer e a prática esportiva da população. Entretanto, na balança de prioridades, acredito que a gestão municipal do Recife deveria se preocupar primeiramente em proporcionar uma moradia digna para as pessoas em situação de rua ou que vivem em lugares de risco, como palafitas, áreas de morro e ribeirinhas. Não vejo um plano habitacional robusto apresentado pelo prefeito. Não vejo a menor preocupação em cuidar dos mais necessitados, mas sim em querer agradar a elite recifense, com a construção de parques em áreas nobres ou reformas e mais reformas da interminável orla de Boa Viagem. Recife não é só Casa Forte, Graças e Boa Viagem, prefeito... Recife também tem periferia, tem trabalhadores humildes e que lutam por uma melhoria de vida, mas que a gestão pública fecha os olhos para eles.

Barbosa Cavalcanti, via redes sociais

Cratera no bairro da Jaqueira

Uma cratera enorme se abriu aqui na Rua Hoel Sette, no bairro da Jaqueira, podendo causar um grave acidente. Peço que a Emlurb ou a Compesa mande uma equipe ao local para tomar as devidas providências, já que o fluxo de carros e motos é enorme, principalmente nos finais de semana, quando a população aproveita a folga para ir ao Parque da Jaqueira.

Izabel Wanderley, por e-mail

Cratera no bairro da Jaqueira - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Morte de jogador uruguaio

Lamentável a morte prematura do jogador uruguaio Juan Izquierdo, do Nacional, que mesmo sendo um atleta profissional e saudável, acabou sofrendo um mal súbito dentro de campo, no duelo contra o São Paulo, que ocasionou uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Foi impossível não lembrar na morte do zagueiro Serginho, do São Caetano, que também passou mal no mesmo estádio do Morumbi e veio a falecer precocemente, em 2004. Apesar de fatalidades, que isso possa servir para aumentar cada vez mais os cuidados com a saúde desses atletas de alto rendimento. Que as federações revejam o calendário do futebol, pois são jogos atrás de jogos, viagens longas, sem tempo para recuperação física dos atletas. É preciso entender que jogador não é uma máquina, mas, ainda assim, precisa tomar seus cuidados.

Lucas Holanda, por e-mail